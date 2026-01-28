Nem teszi zsebre a pécsi gyilkos, amit az áldozat anyja üzent neki

Amint arról az Origo korábban beszámolt, január 23-án, pénteken egy férfi jelent meg a pécsi rendőrkapitányságon, és bejelentette: az előző nap délelőtt, valahol Pécs és Bóly között megölte az élettársát. A pécsi gyilkos a bűncselekmény pontos helyszínét nem tudta elmondani, ezért nagyszabású nyomozásba kezdtek. A keresési területet hamar leszűkítették a Baranya vármegyei Bezedek környékére. Bár az áldozat hozzátartozói az utolsó pillanatig reménykedtek, vasárnapra – január 25-én – minden reményük szertefoszlott, miután: egy fás-bokros részen megtalálták a fiatal nő holttestét. A helyszíni szemle során egyértelművé vált, hogy megölték, ezért a férfit emberölés gyanújával kihallgatták,é s őrizetbe vették. A Pécsi Járásbíróság január 26-án egy hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását.

Helyszínelő egy tetthelyen (illusztráció), a pécsi gyilkosnak üzent áldozata édesanyja

Fotó: cottonbro studio/Pexels.com

Ezután derült, hogy a férfi rendkívüli kegyetlenséggel végzett Máriával. A tragédia előzménye egy heves vita volt, amely az autójukban robbant ki azután, hogy a súlyos izomsorvadással született gyermeküket elvitték gyógytornászhoz. A tetthelyen a nőnek esélye sem volt az élettársával szemben.

A sértett az út során – lakott területen kívül – megkérte a gyanúsítottat, hogy álljon félre, mert WC-re kell mennie. A gyanúsított megállt, mindketten kiszálltak a kocsiból, majd a gyanúsította a sértettet testszerte 4-5 alkalommal késsel megszúrta. A nő a földre esett, ekkor a gyanúsított a sértett fölé lépett és két alkalommal a szájába lőtt a birtokában tartott gázpisztollyal

- közölte a Pécsi Törvényszék.

A pécsi gyilkos áldozata mindenkinek segített, akinek tudott

A kegyetlen gyilkosság a környéken élőket mélyen megrázta, hiszen Máriát szinte mindenki ismerte és szerette. Az asszony aktívan részt vett több segítő kezdeményezés munkájában:

rendszeresen gyűjtött adományokat a rászorulók számára, emellett önkéntesként dolgozott a Magyar Vöröskeresztnél.

Emellett az Egyedülálló Szülők Érdekvédelmi Egyesületének is elkötelezett tagja volt. Erején felül próbálta támogatni az édesanyákat, segítette őket az ügyintézésben, mindennapi gondjaik megoldásában, és minden lehetséges módon kiállt értük. A Bors kiderítette, hogy kapcsolata Istvánnal már korábban megromlott: jó ideje nem éltek együtt, Mária kizárólag közös gyermekeik miatt tartotta fenn a kapcsolatot a férfival.

Nagyon jó anya volt, a gyerekért bármit megtett volna, imádta őket. Próbált segíteni minden olyan szülőnek, akik hasonlóan imádták a gyerekeiket, de hasonlóan nehéz helyzetben voltak"

- mondta az asszony egyik ismerőse.