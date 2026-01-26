Erőszakos pedofil hálózat működött évekig: az ügyészség súlyosbítást kér

Különösen súlyos bűncselekmények miatt kér szigorúbb büntetést a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség egy hatfős bűnbandával szemben, amely éveken át működtetett titkos internetes felületeket. A pedofil hálózat tagjai erőszakos jellegű gyermekpornográf tartalmakat hoztak létre, terjesztettek és cseréltek az interneten.

Az ügyészség súlyosítást kér a gyermekpornográfia miatt elítélt pedofil bűnbandára Fotó: Pexels.com

Titkos pedofil fórumot működtettek éveken át

Az ítéleti tényállás szerint az egyik vádlott 2018 tavaszán hozta létre, majd 2021 tavaszáig üzemeltette lakóhelyéről azt az angol nyelvű chatoldalt, amely kifejezetten pedofil tartalmak megosztására szolgált. A vádlott 2019-től egy másik, erőszakos gyermekpornográf tartalmakat terjesztő nemzetközi internetes fórumot is működtetett.

A hálózat irányítója döntötte el, kik kaphattak hozzáférést az oldalakhoz és rendszeresen tett közzé 18. életévüket be nem töltött személyekről készült pornográf felvételeket.

Erőszakos tartalmak voltak a belépés feltételei

A vádlottak egymás között nemcsak gyermekpornográf felvételeket osztottak meg, hanem gyermekekkel szemben elkövetett szexuális cselekményeik során készült felvételeket és tapasztalataikat is.

A két internetes felülethez való hozzáférés feltétele az volt, hogy a tagok fizikailag és szexuálisan bántalmazott gyermekekről készült felvételeket töltsenek fel. Több vádlott esetében bizonyítást nyert, hogy 12 év alatti hozzátartozóik vagy ismerőseik sérelmére követtek el szexuális erőszakot, és az erről készült felvételeket is megosztották.

Más vádlottaknál több tízezer gyermekpornográf felvételt találtak számítógépeiken és mobiltelefonjaikon.

A Fővárosi Törvényszék valamennyi vádlottat bűnösnek mondta ki több rendbeli gyermekpornográfia bűntettében, közülük négy vádlottat szexuális erőszak bűntettében is. A bíróság 4 és 14 év közötti szabadságvesztést szabott ki, és végleges hatállyal eltiltotta őket minden olyan foglalkozástól és tevékenységtől, amelynek során kiskorúakkal kerülhetnének kapcsolatba. Ugyanakkor a hálózatot irányító vádlottat a bűnszervezetben elkövetett gyermekpornográfia vádja alól felmentette.