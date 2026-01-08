Norvégiában fogták el a visszaeső magyar pedofilt – gyermekpornográfiát terjesztett

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) kiberbűnözés elleni nyomozói indítottak eljárást a 45 éves budapesti férfi ellen, mert a bizonyítékok alapján kiderült, hogy Zs. György 2024 augusztusában három nap alatt összesen 144 pedofi, gyermekpornográf felvételt töltött fel egy internetes fájlmegosztó portálra. A képeken és videókon 14 és 18 év közötti fiatalok szerepeltek súlyosan szeméremsértő nyíltsággal, a nemi vágy felkeltésére alkalmas módon – közölte a Police.hu.

A visszeső pedofil 144 gyermekpornográf felvételt töltött fel az internetre

Fotó: illusztráció/Shutterstock

A gyermekvédelmi nyomozók az eszközöket, amelyekről feltöltötték a felvételeket, egyértelműen Zs. Györgyhöz kötötték.

A börtön sem riasztotta vissza a pedofilt

A férfi nem először követett el ilyen bűncselekményt: 2020 őszén kétrendbeli gyermekpornográfia miatt jogerősen 4 év szabadságvesztésre ítélték, majd többéves börtönbüntetését követően feltételesen szabadságra bocsátották. Zs. György a 144 gyermekpornográf tartalmat ezen időszak alatt, visszaesőként töltötte fel az internetre.

Norvégiában sem tudott uralkodni magán

A nyomozók megállapították, hogy a férfi norvég IP-címekről érte el az internetet, így feltételezték, hogy Norvégiában tartózkodhat. Tavaly ősszel európai és nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak ellene, és felvették a kapcsolatot a célkörözési osztállyal. A magyar fejvadászok ezután kapcsolatba léptek a norvég társszervekkel, majd az együttműködésnek köszönhetően megállapították, hogy a körözött Hønefoss településen tartózkodik, és bolti eladóként dolgozik egy helyi üzletben.

Véget ért a bújkálása

A férfit a norvég rendőrség október 29-én – a célkörözési osztály által szolgáltatott információk alapján – egy oslói utazása során elfogta. A pedofilt a Készenléti Rendőrség munkatársai január 6-án Magyarországra szállították, majd adták át a KR NNI munkatársainak.

A gyermekvédelmi nyomozók gyermekpornográfia miatt gyanúsítottként hallgatták ki, a férfi azonban megtagadta a vallomástételt. A rendőrök bűnügyi őrizetbe vették Zs. Györgyöt, és kezdeményezték a letartóztatását.

