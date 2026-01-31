Pedofil szörnyeteg éveken át fiatal fiúkat rontott meg – most bíróság elé áll

A vádirat szerint a férfi 2022 és 2024 között több, 14 év körüli fiúgyermeket vett célba. A pedofil elkövető a kiskorúakkal online kapcsolatot alakított ki, majd személyes találkozókat egyeztetett. Nemi erkölcs elleni bűncselekményekkel vádolja a Veszprémi Járási Ügyészség a 25 éves férfit, aki amellett, hogy megrontotta a fiatal fiúkat, többükről pornográf fotókat is megszerzett.

Lebukott az aljas pedofil, hosszú ideig rácsok mögé kerül

Fotó: Illusztráció/dpa Picture-Alliance via AFP/Moritz Frankenberg / dpa Picture-Alliance via AFP/Moritz Frankenberg

Így közelítette meg az áldozatait

A Magyarország Ügyészsége oldalán található ügyészségi közlemény szerint az egyik 13 éves fiúval internetes társkereső oldalon ismerkedett meg, két 15 éves sértettel közös ismerősön, illetve közösségi oldalon keresztül vette fel a kapcsolatot, míg egy 16 éves fiút edzősködése révén már korábbról ismert.

Találkozók különböző helyszíneken

A legfiatalabb sértettel külterületi helyszíneken, az idősebb fiúkkal esetenként lakásokban találkoztak. A vádirat szerint két kiskorú esetében anyagi ellenszolgáltatás is felmerült.

Gyermekpornográfia gyanúja

Az ügyészség szerint a vádlott egy 13 éves és egy 15 éves fiút pornográf felvételek készítésére vett rá, amelyeket elektronikus úton küldtek el neki. Egy másik, 15 éves sértettel folytatott kapcsolatáról a vádlott saját maga készített videófelvételeket.

Letöltendő börtönt kérnek

Az ügyészség a vádiratában a szexuális visszaéléssel és gyermekpornográfiával vádolt elkövetővel szemben börtönbüntetés és közügyektől eltiltás mellékbüntetés kiszabását indítványozta azzal, hogy a vádlott nem bocsátható feltételes szabadságra. Az ügyészség indítványt tett továbbá a férfi minden olyan foglalkozástól, tevékenységtől történő végleges hatályú eltiltására, melynek során kiskorúakkal kerülhetne kapcsolatba.

