Hallgatásba burkolózott a pedofíliával vádolt óvodai dolgozó

A tárgyalás kezdetén még úgy tűnt, a vádlott részletesen beszél majd az ügyről. Azonban, ahogy arról az Index beszámolt, a pedofília vádjával bíróság elé állított férfi teljes hallgatásba burkolózott.

Nem válaszolt a bíróságon a kérdésekre a pedofília ügyében megvádolt óvodai alkalmazott

Fotó: Illusztráció/Baranyai Attila

Pedofília: váratlan fordulat a bíróságon

A Fővárosi Törvényszék bírája, Sós József felidézte: korábban a vádlott félórás vallomást helyezett kilátásba, most azonban ismét élt a hallgatáshoz való jogával. Gy. Péter, aki az újbudai óvodákat is felügyelő Humánszolgálati Igazgatóság vezetőjének a fia, kijelentette: semmit nem kíván mondani, még a személyi körülményeiről sem volt hajlandó nyilatkozni. Döntése sokakat meglepett a tárgyalóteremben.

Zárt ajtók mögött folytatódott az eljárás

Mivel nem hangzott el vallomás, a tárgyalás a kiskorú sértettek meghallgatásával folytatódott. Ez azonban már zárt ülésen történt, a nyilvánosság kizárásával. A bíró korábban jelezte: a gyermekek védelme minden más szempontot felülír.

Tizenkét év fegyház is lehetett volna

Az ügyészség korábban tizenkét év fegyházbüntetést ajánlott fel Gy. Péternek. Ez akkor lett volna érvényes, ha beismeri a tetteit és lemond a tárgyalásról. A vádlott ezt visszautasította. Nem ismerte el a terhére rótt bűncselekményeket.

Óvodai ügy, súlyos következmények

A nyomozás egy névtelen bejelentéssel indult 2024 februárjában a Gazdagréti Szivárvány Óvodával kapcsolatban. A Budapesti Rendőr-főkapitányság szexuális kényszerítés gyanújával letartóztatta a férfit. Később az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe is bekerült. Jelenleg nyomkövetővel biztosított bűnügyi felügyelet alatt áll.

Felügyeleti helyzetével élt vissza a vád szerint

A vádirat szerint Gy. Péter óvodapedagógiai asszisztensként dolgozott egy budapesti óvodában,

ahol három és hét év közötti gyermekekkel foglalkozott.

Feladatai közé tartozott a gyerekekkel való beszélgetés, közös játék, étkeztetésük segítése, valamint a napi életvitelük támogatása. Itt válik igazán súlyossá az ügy: a pedofil férfi a felügyeleti jogkörével visszaélve, több fiúgyermekkel szorosabb kapcsolatot alakított ki.