Hallgatásba burkolózott a pedofíliával vádolt óvodai dolgozó

A tárgyalás kezdetén még úgy tűnt, a vádlott részletesen beszél majd az ügyről. Azonban, ahogy arról az Index beszámolt, a pedofília vádjával bíróság elé állított férfi teljes hallgatásba burkolózott.
Pedofília: váratlan fordulat a bíróságon
A Fővárosi Törvényszék bírája, Sós József felidézte: korábban a vádlott félórás vallomást helyezett kilátásba, most azonban ismét élt a hallgatáshoz való jogával. Gy. Péter, aki az újbudai óvodákat is felügyelő Humánszolgálati Igazgatóság vezetőjének a fia, kijelentette: semmit nem kíván mondani, még a személyi körülményeiről sem volt hajlandó nyilatkozni. Döntése sokakat meglepett a tárgyalóteremben.
Zárt ajtók mögött folytatódott az eljárás
Mivel nem hangzott el vallomás, a tárgyalás a kiskorú sértettek meghallgatásával folytatódott. Ez azonban már zárt ülésen történt, a nyilvánosság kizárásával. A bíró korábban jelezte: a gyermekek védelme minden más szempontot felülír.
Tizenkét év fegyház is lehetett volna
Az ügyészség korábban tizenkét év fegyházbüntetést ajánlott fel Gy. Péternek. Ez akkor lett volna érvényes, ha beismeri a tetteit és lemond a tárgyalásról. A vádlott ezt visszautasította. Nem ismerte el a terhére rótt bűncselekményeket.
Óvodai ügy, súlyos következmények
A nyomozás egy névtelen bejelentéssel indult 2024 februárjában a Gazdagréti Szivárvány Óvodával kapcsolatban. A Budapesti Rendőr-főkapitányság szexuális kényszerítés gyanújával letartóztatta a férfit. Később az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe is bekerült. Jelenleg nyomkövetővel biztosított bűnügyi felügyelet alatt áll.
Felügyeleti helyzetével élt vissza a vád szerint
A vádirat szerint Gy. Péter óvodapedagógiai asszisztensként dolgozott egy budapesti óvodában,
ahol három és hét év közötti gyermekekkel foglalkozott.
Feladatai közé tartozott a gyerekekkel való beszélgetés, közös játék, étkeztetésük segítése, valamint a napi életvitelük támogatása. Itt válik igazán súlyossá az ügy: a pedofil férfi a felügyeleti jogkörével visszaélve, több fiúgyermekkel szorosabb kapcsolatot alakított ki.
A munkakörén túlmenő érintések
A vád lényege szerint Gy. Péter alkalmanként indokolatlan testi kontaktust kezdeményezett olyan helyzetekben is, amikor azt a munkaköre nem tette volna szükségessé. Ez a viselkedés a vádirat szerint fokozatosan vált egyre súlyosabbá. A férfi a 2022–2023-as években
két óvodáskorú gyermeket ruhán keresztül szexuálisan molesztált.
Kétrendbeli szexuális erőszak a vád
A Fővárosi Főügyészség Gy. Pétert kétrendbeli, tizenkettedik életévét be nem töltött, felügyelete alatt álló személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntettével vádolta meg. Ez az egyik legsúlyosabban büntetendő bűncselekmény a magyar büntetőjogban.
Zárt tárgyalás a gyermekek védelmében
A vádlott és a sértettek életkorára tekintettel a védelem kérte a nyilvánosság kizárását. Az eljáró bíró döntése szerint a kiskorú sértetteket érintő részeknél a tárgyalást zárt ajtók mögött folytatják. A döntés célja egyértelmű: a gyermekek védelme minden más szempontot megelőz.
A vádlott szempontjából megfontolandó:
a csend nem a leghatékonyabb védekezési forma – a bíróság a tények alapján dönt.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.