pénzmosás

Nem semmi pénzmosás: egy hét alatt 7 millió forint tűnt el egy számláról

Olvasási idő: 3 perc
Ismeretlen nő kérésére nyitott bankszámlát, ezért most bíróság elé kell állnia egy férfinak. Az ügyészség bűnsegédként elkövetett pénzmosás bűntettével vádolja.
A Szegedi Járási Ügyészség bűnsegédként elkövetett pénzmosás bűntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki egy ismeretlen személy használatába adta a bankszámláját, amelyen keresztül mintegy 7 millió forintot mostak tisztára – írja a Délmagyar.hu a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség közleménye alapján.

pénzmosás
A pénzmosásra használt bankszámlára 7 millió forintnak megfelelő dollár érkezett 
Fotó: illusztráció/Pexels.com

A vádirat szerint a férfi egy csevegőalkalmazáson keresztül ismerkedett meg egy magát nőnek kiadó személlyel. Bár személyesen soha nem találkoztak, az ismeretlen kérésére a vádlott rövid időn belül bankszámlát nyitott egy szegedi pénzintézetben, majd annak adatait és az online hozzáféréshez szükséges kódokat is átadta neki.

A pénzmosási ügyben a Szegedi Járásbíróság ítélkezik

A számlanyitást követően egy héttel a bankszámlára közel 7 millió forintnak megfelelő dollár érkezett, amit egy nigériai cégtől szereztek meg csalással. Ezt az összeget azonnal más, külföldi bankszámlákra továbbították.

A hatóságok szerint a magyar bankszámlán keresztül megvalósult pénzmosás tudatos közreműködéssel történt, ezért a strómant a járási ügyészség megvádolta. Az ügyben a Szegedi Járásbíróság hoz majd döntést.

Hasonló esetről számoltunk be január elején: bűnszövetségben elkövetett pénzmosás miatt emelt vádat az Esztergomi Járási Ügyészség egy helyi férfi ellen, aki anyagi haszon reményében szolgáltatta ki bankszámlája adatait ismeretlen bűnözőknek.

 

 

