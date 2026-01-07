Pénzmosáshoz adta a nevét és a bankszámláját egy férfi

Bíróság elé állítják azt az esztergomi férfit, aki a gyors haszonszerzés reményében bűnözők rendelkezésére bocsátotta saját bankszámláját. Bár a vádlott tudta, hogy a hozzáférés illegális tranzakciókhoz kell, mégis segédkezett a bűncselekményből származó milliók tisztára mosásában, így most vádat emeltek ellene pénzmosás bűntette miatt – írta a Kemma.hu.

Pénzmosáshoz adta el bankszámláját (Illusztráció)

Fotó: MTI/Faludi Imre

Húszezer forintért adta el pénzmosásra a bankszámláját

Egy budapesti plázában kapott ajánlat miatt került bajba az a stróman, aki alig húszezer forintért cserébe bűnözőknek szolgáltatta ki frissen nyitott bankszámláját. A vádlott két, magát ukránnak valló ismeretlennek adta át a hozzáférést, miközben pontosan tudta, hogy a háttérben zajló tranzakciók törvénytelenek.

A lebukást egy répcelaki áldozat feljelentése okozta, akitől ál-banki ügyintézők csaltak ki egymillió forintot, ezt az összeget a férfi számlájára utaltatták, majd azonnal készpénzre váltották. Mivel a gyanúsított nem először kerül szembe a törvénnyel, az ügyészség letöltendő börtönbüntetést és vagyonelkobzást indítványozott ellene pénzmosás bűnsegédlete miatt.

