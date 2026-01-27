Karácsony másnapján, forró vízben fojtották meg Pécs egyik ikonikus alakját

Hírlevél
Pécs egyik ismert alakja lett annak a gyilkosságnak az áldozata, amely egy jóindulatú cselekedettel indult, majd hónapok alatt kontrollálhatatlan erőszakba fordult. A városszerte ismert perecárus saját lakásában halt meg, miután az általa befogadott ismerősével az együttélés elmérgesedett.
Egy utcáról befogadott ismerős, egy társasházi lakás és egy fokozatosan eldurvuló együttélés áll annak a pécsi gyilkosságnak a hátterében, amely 2023 karácsonyán sokkolta a várost. Az áldozat, egy ötvenes évei végén járó perecárus, Bata Imre volt, aki felesége halála után egyedül élt, majd jóindulatból befogadta az alkalmi munkákból élő ismerősét – írta a Blikk.hu.

Pécs ismert perecárusa nem mert segítséget kérni

A befogadott férfi 2022 decemberében költözhetett be, 2023 tavaszán pedig a barátnője is csatlakozott hozzá. A kezdetben működő együttélés nemsokára elviselhetetlenné vált Bata Imre számára. Az alkoholfogyasztás rendszeressé vált, a lakásban mindennapossá lettek a konfliktusok, a veszekedések pedig idővel tettlegességig fajultak. A vádlott többször bántalmazta a lakás tulajdonosát. Az áldozat egy idő után szerette volna elküldeni a párt, azonban félelemből és kiszolgáltatottságból nem mert feljelentést tenni, noha az erőszak már jóval a tragédia előtt is visszatérő volt. A végzetes támadás 2023. december 26-án történt.

Egy újabb, a korábbiaknál jóval súlyosabb bántalmazás során a befogadott férfi ököllel ütötte, megrúgta és megtaposta jótevőjét, majd késsel megszúrta. Ezután az áldozatát a fürdőkádba fektette, forró vízzel leforrázta, végül megfojtotta.

A bántalmazás kezdetén a vádlott barátnője még megpróbált közbelépni, később azonban a férfi bezárta őt egy szobába. A nő innen hívta a segélyhívót. A rendőrség az elkövetőt a helyszínen elfogta.

Az ügy másodfokon a Pécsi Ítélőtábla elé került, amely megállapította, hogy a vádlott erőszakos többszörös visszaesőnek minősül. Emiatt alkalmazni kellett vele szemben a „három csapás” szabályt, amely nem ad lehetőséget enyhébb büntetés kiszabására. A bíróság jogerősen életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte a férfit, feltételes szabadságra bocsátás lehetősége nélkül.

