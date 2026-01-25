Hírlevél
pécs

Saját lakásán végezték ki Pécs egyik ismert alakját

Az életfogytiglanra ítélt vádlott fellebbezett a Pécsi Ítélőtáblán, miközben a városban még mindig sokan emlékeznek az áldozatra. Perecárusként volt ismert Bata Imre, akit saját lakásán gyilkoltak meg.
pécséletfogytiglangyilkosságpécsi ítélőtábla

Bata Imre, az ötvenes évei végén járó perecárus férfi, egykor jól ismert alakja volt a belvárosnak jellegzetes hangjáról és megjelenéséről. Felesége halála óta egyedül élt társasházi lakásában, amikor 2022 decemberében befogadta a későbbi gyilkosát, aki rövid időn belül élettársát is a lakásba költöztette – számolt be róla a Blikk.hu.

A pécsi perecárust kegyetlenül végezték ki
A pécsi perecárust kegyetlenül végezték ki
Fotó: bama.hu 

Saját házában végeztek a perecárussal

Eleinte békésen éltek együtt, de hamarosan megromlott a kapcsolat: a vádlott rendszeresen bántalmazta az idős férfit. 

2023. december 26-án a vita tragédiába torkollott: a vádlott ütlegelte, rugdosta Batát, majd a fürdőkádba fektette, forró vizet engedett rá, és végül megfojtotta.

Az eset szemtanúja volt az elkövető élettársa is, aki próbált közbelépni, de bezárták egy szobába, így segélyhívót kellett használnia. A rendőrök a helyszínre érkezve berúgták az ajtót, és a vádlottat azonnal elfogták. 

Az elsőfokú ítélet különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt életfogytig tartó szabadságvesztést szabott ki rá, feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül, mivel többszörös erőszakos visszaesőnek számít. A Pécsi Ítélőtábla keddi ülésén azt vizsgálják, hogy az ítélet fenntartható-e, vagy a büntetés módosulhat.

 

