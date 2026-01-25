Saját lakásán végezték ki Pécs egyik ismert alakját

Bata Imre, az ötvenes évei végén járó perecárus férfi, egykor jól ismert alakja volt a belvárosnak jellegzetes hangjáról és megjelenéséről. Felesége halála óta egyedül élt társasházi lakásában, amikor 2022 decemberében befogadta a későbbi gyilkosát, aki rövid időn belül élettársát is a lakásba költöztette – számolt be róla a Blikk.hu.

A pécsi perecárust kegyetlenül végezték ki

Fotó: bama.hu

Saját házában végeztek a perecárussal

Eleinte békésen éltek együtt, de hamarosan megromlott a kapcsolat: a vádlott rendszeresen bántalmazta az idős férfit.

2023. december 26-án a vita tragédiába torkollott: a vádlott ütlegelte, rugdosta Batát, majd a fürdőkádba fektette, forró vizet engedett rá, és végül megfojtotta.

Az eset szemtanúja volt az elkövető élettársa is, aki próbált közbelépni, de bezárták egy szobába, így segélyhívót kellett használnia. A rendőrök a helyszínre érkezve berúgták az ajtót, és a vádlottat azonnal elfogták.