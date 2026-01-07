Jogerős ítéletet hoztak a kisfiúval fajtalankodó, pedofil baloldali ex-politikussal szemben

Jogerősen hat év börtönre ítélte a Kaposvári Törvényszék január 7-én K. Gábort, az egykori LMP-s politikust, akit kiskorúval szemben elkövetett szexuális erőszakkal és gyermekpornográfiával vádoltak – közölte a Magyar Nemzet.

A politikus ellen hozott ítélet jogerőre emelkedett

K. Gábor korábban önkormányzati képviselőként, valamint országgyűlési képviselőjelöltként is politizált. A 2014-es választáson a Negyedik Köztársaság Párt (4K!) színeiben indult, három évvel később pedig a Lehet Más a Politika (LMP) jelöltje lett. Kampányát a párt kiemelkedő politikusai, például Hadházy Ákos is támogatták: nyilvános fotók és videók tanúsága szerint személyesen segítették az aláírásgyűjtésében.

Elfogatóparancs adtak ki a politikus ellen

A férfi ellen 14 év alatti sértettel szembeni szexuális erőszak és egyéb bűncselekmények miatt 2023. február 26-án adtak ki elfogatóparancsot, miután elrejtőzött a hatóságok elől. Másnap elfogták és gyanúsítottként hallgatták ki.

A nyomozás szerint K. Gábor 2022 decemberében ismerkedett meg egy 13 éves fiúval egy családtag közvetítésével. Bizalmi kapcsolatot alakított ki a sértettel és családjával, amelynek során a szülők is jóváhagyták a találkozásokat.

2023 februárjában azonban a férfi a kialakított bizalmi és befolyási viszonyával visszaélt.

A gyermeket a saját autójába csalta, majd egy félreeső helyen fajtalankodott vele. A nyomozás során a férfi telefonján és számítógépén gyermekpornográf tartalmakat is találtak, ezért gyermekpornográfia miatt is bűnösnek mondták ki.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.