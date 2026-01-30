Prostituáltak támadtak meg és raboltak ki egy járókelőt Pécsen, mert az visszautasította a szexet

Vádat emelt az ügyészség két pécsi nő ellen, akik a vád szerint éjszaka, a belvárosban támadtak rá egy ittas járókelőre. A prostituáltak által elkövetett bűncselekmény akkor fajult el, amikor a férfi visszautasította a felkínált szexuális szolgáltatást. A Bors hívta fel a figyelmet a nem mindennapi esetre.

Videón, ahogy két prostituáltak támad meg egy járókelőt Pécsen, miután az visszautasította a szexet

Fotó: Illusztráció/Shutterstock

Szexet kínáltak a prostituáltak, majd pénzt követeltek

A vádirat szerint a két nő 2025. szeptember 19-ről 20-ra virradó éjszaka Pécs belvárosában visszaváltható műanyag palackokat gyűjtött. Az idősebb vádlott több férfit is megszólított, nekik szexuális szolgáltatást ajánlott.

Egy ittas állapotban sétáló férfit is megállított, akitől pénzt és cigarettát kért, valamint neki is szexet kínált. A sértett ezt visszautasította, de azért, hogy békén hagyják, átadott a nőnek 1000 forintot.

Látták a pénztárcát, erőszakba fordult a helyzet

A nő azonban közölte a férfival, hogy látta: nem üres a pénztárcája, ezért további pénzt követelt. A sértett ezt már nem volt hajlandó teljesíteni, és a pénztárcáját visszatette a nadrágzsebébe.

Ekkor a másik nő is odalépett hozzájuk, az idősebb vádlott pedig benyúlt a férfi zsebébe és kivette a pénztárcáját. A sértett megpróbálta visszaszerezni azt.

Lefogták, elszakadt a pénztárca

A vádirat szerint a fiatalabb vádlott hátulról, két kézzel megragadta a férfi jobb karját, hogy társa el tudja venni a pénztárcát. A dulakodás során a pénztárca elszakadt, az okmányok a földre estek.

Amíg a sértett az iratait próbálta összeszedni, az idősebb nő kivett 2500 forintot, majd a pénztárcát eldobta.

A telefont is megpróbálták elvenni

A férfi elővette a mobiltelefonját, hogy értesítse a rendőrséget, és ezt közölte is a vádlottakkal. Az idősebb nő ekkor a telefont is megpróbálta elvenni tőle, de a sértett visszarántotta azt, így a lopás nem sikerült.

Börtönbüntetés várhat rájuk

Az ügyészség szerint a két nő cselekménye rablás bűntettének megállapítására alkalmas, amely két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A Pécsi Járási Ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a jelenleg letartóztatásban lévő vádlottakat börtönbüntetésre ítélje. Az ügyben a bíróság dönt majd.