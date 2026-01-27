Repülő székek és törött üvegek: elszabadult a pokol a kocsmában

A Somogy vármegyei határtól mindössze 30 kilométerre, a horvátországi Megyericse egyik vendéglátóhelyén szabadultak el az indulatok, amikor egy 35 éves férfi nem volt hajlandó tudomásul venni, hogy állapota miatt megtagadták tőle a további alkoholt. A távozásra felszólított vendég válogatott fenyegetésekkel próbálta megfélemlíteni a kiszolgálót, majd a verbális agressziót tettek követték, és fizikailag is rátámadt a pultos hölgyre. Az ittas támadót végül a hatóságok fékezték meg, akik szabálysértési eljárás keretében vonják felelősségre a dühöngő férfit – írta a Sonline.hu

Pultos lányra támadt egy felbőszült vendég (Illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Dühbe jött, mert nem szolgálta ki a pultos

Vasárnap késő este, fél tizenkettő körül vált csatatérré a horvátországi Megyericse egyik szórakozóhelye, miután egy 35 éves férfi részegen kezdett dühöngeni. A botrány akkor robbant ki, amikor a pultos hölgy szakmai felelősségét mérlegelve megtagadta a láthatóan részeg vendég újabb kiszolgálását, és felszólította az épület elhagyására.

A férfi válaszul nemcsak fenyegetőzni kezdett, hanem brutális ámokfutásba kezdett: rátámadt a kiszolgálóra, majd törni-zúzni kezdett a bárban, székeket és üvegeket hajigálva. A tomboló támadót végül a többi vendégnek sikerült lefognia a rendőrök érkezéséig, akik a férfit őrizetbe vették, és jelentős anyagi kár, valamint garázdaság miatt indítottak ellene eljárást.

