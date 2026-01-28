Ügyészt akart ölni a debreceni rab, de nem tudták rábizonyítani

A vádirat szerint a rab 2017 novemberében fogpiszkálóból szúróeszközt, valamint egy fogkefe nyelének megolvasztásával, annak kihegyezésével és borotvapengék hozzáerősítésével szúró- és vágóeszközt készített, majd azt a cipőjébe rejtette a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben, ahol más bűncselekmény miatt előzetes letartóztatásban volt. Célja az volt, hogy a meghallgatásán a vele szemben eljáró ügyészt megölje és az ügyészségről megszökjön. Azonban a kiszállítása előtti ellenőrzés során a büntetés-végrehajtási intézet munkatársa a fegyvereket megtalálta és elvette a férfitől.

A rab a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben volt előzetes letartóztatásban

Fotó: Illusztráció: MW-archív

Első fokon a Nyíregyházi Törvényszék 2025 júniusában a vádlottat az emberölés előkészületének bűntette miatt emelt vád alól – bizonyítottság hiányában – felmentette. Az ítélet ellen az ügyész fellebbezett, azonban a Debreceni Ítélőtábla most szerdán helybenhagyta ez elsőfokú ítéletet – közölték a Haon.hu hírportállal.

Nem volt bizonyítható, hogy ölni készült a rab

A bíróság nem látta kétséget kizáróan bizonyítottnak a gyilkosságra és a szökésre irányuló szándékot, így az emberölés előkészületének vádja alól felmentette a férfit. Az ítélet jogerős.

