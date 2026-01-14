Alkoholmámor után a vádlottak padján kötöttek ki a fivérek

Bilincs kattant két férfi csuklóján Zalaegerszegen, miután egy éjszakai szóváltás brutális bűncselekménybe torkollott. A Zala Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a gyors rendőri beavatkozásnak köszönhetően az elkövetőknek most bíróság előtt kell felelniük a rablás miatt – írta a Zaol.hu.

Rablással végződött egy italozós este, most a bíróság elött felelnek érte

Fotó: Magyarország Ügyészsége

Brutális rablás lett az esti kötekedésből

A zalaegerszegi éjszakában egy presszóból indult az a konfliktus, amely végül erőszakos bűncselekménybe torkollott. Egy 25 és egy 33 éves testvérpár szólalkozott össze egy férfival, akit később a Göcseji úti benzinkútig követtek. A korábbi sérelmeket felemlegetve a vádlottak végül rátámadtak a sértettre és társaságára: puszta kézzel ütlegelni kezdték őket, miközben készpénzt követeltek.

Az egyik áldozatnak sikerült elmenekülnie, társát azonban a testvérpár addig bántalmazta, amíg át nem adta 18 ezer forintját.

A támadóknak ennyi nem volt elég, a bankkártyáját is meg akarták szerezni, és erőszakkal próbálták egy automatához vonszolni, hogy még több pénzt vetessenek fel vele.

A férfi végül kiszabadult a szorításukból és a benzinkút shopjában kért védelmet. A rendőrség rövid időn belül kézre kerítette a fivéreket, akik ellen a Zalaegerszegi Járási Ügyészség rablás bűntette miatt emelt vádat, börtönbüntetést indítványozva.

