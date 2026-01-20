Fegyveres rablás elkövetőjét keresi a rendőrség – jelentkezzen, ha felismeri

A Police.hu közleménye szerint január 15-én, 21 óra körül a férfi sállal eltakart arccal beállt egy körmendi élelmiszerüzlet kasszájához, majd amikor sorra került, a pénztárost egy fegyvernek látszó tárggyal megfenyegette, és megpróbálta kivenni a készpénzt a kasszából. A bolt alkalmazottja azonban gyorsan lezárta azt, így a rablás kísérlete meghiúsult, végül a pénztáros és a tettes is elszaladt.

Meghiúsult fegyveres rablás a körmendi élelmiszerüzletben, keresik az elkövetőt Fotó: Police.hu

Ez a férfi követte el a rablást

A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság kéri, hogy aki a képen látható férfit – eltakart arca ellenére – felismeri, tartózkodási helyével, illetve a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú ingyenes, 06/80/555-111-es zöldszámán, vagy a 112-es központi segélyhívón.

