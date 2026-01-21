79 éves áldozat került a rabló célkeresztjébe, de ebben a támadásban nem volt köszönet

Egy 79 éves asszony vált rablás áldozatává Kiskunhalas egyik utcáján 2026. január 19-én, dél körül. A térség rendőrei gyorsan azonosították és elfogták a feltételezett elkövetőt, mindössze egy órával a bűncselekmény után – írta a Baon.hu.

A rendőrség a helyszínre sietett, a járőrök rövid időn belül elfogták a rablással gyanúsított férfit

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Egy furcsa jel vezette nyomra a rendőröket a rablás kapcsán

A sértett a Molnár utcában haladt, amikor hirtelen hátulról megtámadták. A támadó megragadta a válltáskáját, amitől a nő elesett, majd a rabló elmenekült az értékkel.

Egy 61 éves arra járó férfi rögtön a bajba jutott idős nő segítségére sietett, értesítette a hatóságokat és a rendőrök megkezdték a szemtanúk kihallgatását, valamint az ügy adatainak feltárását.

A térfigyelő kamera felvételei rögzítették, hogy az elkövető férfi feje gondosan be volt kötözve, ami arra utal, hogy nemrégiben kórházi ellátáson eshetett át. A felvétel alapján azonosították, majd egy közeli egészségügyi intézmény munkatársai is felismerték a 23 éves férfit.

A rendőrök nem sokkal később a feltételezett elkövetőt a saját lakcímén tartóztatták le, alig egy órával a rablás bejelentését követően.

A kihallgatáson a fiatal férfi annak ellenére, hogy több adat és bizonyíték rámutatott nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését. Őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásának elrendelését.

