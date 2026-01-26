Nyugtatóval kábította el nyugdíjas áldozatait, majd kifosztotta őket

A rablás szó eddig is súlyos bűncselekményt jelentett, ám az a módszer, amit egy miskolci nő alkalmazott, még a tapasztalt nyomozókat is megdöbbentette. Az asszony január elején sorra csengetett be idős emberekhez, különféle fedősztorikkal, majd amikor bejutott, kíméletlenül kifosztotta őket –írta a Boon.hu.

A rablás kegyetlen módszerrel történt

Fotó: Pixabay

A vádirat szerint a nő több mint egy héten át járta a várost és legalább hat szépkorú lakásába jutott be. Hol önkormányzati dolgozónak adta ki magát, hol egészségügyi termékeket kínált, máskor aláírásgyűjtésre vagy egy rokoni üzenetét kívánta átadni. Az idős emberek mit sem sejtve ajtót nyitottak.

A rablás során elkábította a nyugdíjasokat

Három esetben a nő ennél is tovább ment és nyugtató hatású gyógyszert adott áldozatainak, akik rövid időn belül elkábultak. Így már akadálytalanul pakolhatta össze a készpénzt, az aranyékszereket és a bankkártyákat. Egy másik sértettet fizikailag is lefogott, ágyra fektette és még a segélykiáltást is megakadályozta, amikor száját bekötötte.

Két alkalommal végül az idős emberek lélekjelenléte mentette meg őket attól, hogy kirabolják őket, ők ugyanis még időben gyanút fogtak és nem hagyták, hogy a nő végrehajtsa a tervét.

Az asszony több mint négy millió forintnyi zsákmányt szerzett, miközben különösen kiszolgáltatott embereket vett célba, méghozzá olyanokat, akik életkoruk vagy egészségi állapotuk miatt nehezebben tudtak védekezni.

Az ügy most bírósági szakaszba lépett és a Miskolci Járásbíróság előkészítő ülést tart, ahol akár már ítélet is születhet.

