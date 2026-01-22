Európa drogbirodalma omlott össze minden idők egyik legnagyobb razziájában

A razziák hulláma egyszerre söpört végig Európán az Europol irányításával hat országban, összesen huszonnégy helyszínen csaptak le a hatóságok egy szintetikus drogokra szakosodott bűnszervezetre. Az akció nagyságrendje még a rutinos nyomozókat is meglepte, hiszen ilyen kiterjedt és összehangolt fellépésre ritkán van példa – írta a Ripost.

A razziák megbénították az európai drogkereskedelmet

Fotó: Europol

A nyomozás középpontjában egy Lengyelországból irányított hálózat állt, amely MDMA-t, amfetamint és metamfetamint gyártott ipari mennyiségben. A droglaborok nem eldugott garázsokban működtek, hanem modern felszereléssel, komoly termelési kapacitással ontották magukból az illegális szereket. Hollandia, Belgium, Németország, Csehország és Spanyolország területén is sorra buktak le a titkos üzemek.

A razziák felszámolták a droglaborokat

A hatóságok számára az egyik legmegdöbbentőbb fogás az elképesztő mennyiségű vegyi anyag volt. Közel ezer tonna olyan alapanyagot foglaltak le, amelyből szakértők szerint több száz tonnányi kábítószer készülhetett volna. Ezek a vegyszerek sokszor teljesen legális úton érkeztek Európába, majd eltérítették őket a feketepiac felé.

A rajtaütések során több mint 85 embert vettek őrizetbe, köztük a hálózat feltételezett irányítóit és logisztikai kulcsfiguráit. A lakásokban és raktárakban készpénzt, digitális adathordozókat, hamis papírokat és egy komplett illegális gazdaság nyomait találták meg a nyomozók.

Az Europol szerint a mostani akció nem spontán csapás volt, hanem több mint egy évig tartó, aprólékosan felépített nyomozás eredménye. A cél nem csupán a drogok lefoglalása volt, hanem az egész bűnszervezet működésének szétzilálása, a pénzmosási útvonalak, fedőcégek és közvetítők feltérképezése is a razzia része volt.

A szakértők úgy vélik, a mostani fellépés rövid távon érezhető hiányt okozhat bizonyos szintetikus drogok piacán. Ennél is fontosabb azonban az, hogy a magyar kormány mellett Európa sem nézi tétlenül, ha drogbirodalmak épülnek ki.

Dorogon a közelmúltban egy étteremben árulták pult alól a drogot, természetesen nem volt hosszú életű a biznisz, hiszen hamar lecsaptak rájuk a hatóságok.