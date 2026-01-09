A rendőrök ott segítenek és ott bírságolnak, ahol kell – videó

Hírlevél
A hideg időben is számíthatnak a hatóságok segítségére az állampolgárok – üzeni a legújabb videójában a kormány. Eközben álhírek is szárnyra kaptak, miszerint a rendőrök segítség helyett megbírságoltak egy kamiont. Az esetet nem hagyta szó nélkül a rendőrség kommunikációs csapata.
rendőrkormányfejér vármegyei rendőrségoperatív törzsfacebookvideórendőrség

Új videó jelent meg Magyarország Kormányának a Facebook-oldalán, ahol a rendőrség munka közben látható. Az akciójelenetekkel tarkított felvételeken jól látható: az egyenruhások mindenhol igyekeznek ott lenni, ahol segítségre van szükség. Az Operatív Törzs mai tájékoztatóján elhangzott: a rendőrök 179 balesetnél segédkeztek az elmúlt 24 órában.

Havas időben is a helyzet magaslatán a rendőrség
Havas időben is a helyzet magaslatán a rendőrség
Fotó: Facebook/Fejér Vármegyei Rendőrség

A rendőrök szolgálnak, védenek és bírságolnak, ha kell

A rendőrség egy olyan videót is közzétett, amelyben a közösségi médiában terjedő álhírekre reagáltak. Mint írták, egy kamionos azt terjeszti, hogy segítség helyett a járőrök megbírságolták.

Csakhogy egészen más történt: a szóban forgó teherfuvarozó az út közepén hagyta járművét órákra és akkor sem ment érte, amikorra már járható volt az út. A teljes sztori a rendőrség videójából rekonstruálható:

 

 

