15 méter magasból mentett életet a hősies tatabányai rendőrnő

Hajnali 2 óra 26 perckor érkezett bejelentés a tatabányai rendőrségre, hogy a Mozdony utcai vasútállomásnál egy nő felmászott egy körülbelül 15 méter magas lámpaoszlopra, és vélhetően öngyilkosságot készül elkövetni. A helyszínre kiérkező járőrök próbálták megállítani, de a nő tovább kapaszkodott felfelé. Ekkor lépett akcióba a bátor rendőrnő – tájékoztatott a Police.hu.

A rendőrnő megakadályozta, hogy az öngyilkosjelölt elrugaszkodjon és levesse magát a mélybe Fotó: Police.hu

Korpás Rebeka r. őrmester nem hezitált, hanem elindult utána. Ekkor a nő, mintegy 15 méter magasban megállt, és kibújt az oszlop létráját körülvevő fémszerkezetre. Amikor a mélybe akarta vetni magát, a rendőrnő elkapta és megtartotta. A drámai események közepette egy katasztrófavédelmi munkatárs is felmászott utánuk, aki a derekánál megfogta az öngyilkosságra készülőt. Végül a nőt a tűzoltók emelőkosárral juttatták le a magasból.

Kitüntették a rendőrnőt

A hősies helytállás nem maradt dicséret nélkül: Boross Zoltán László r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője elismerésben részesítette Korpás Rebeka r. őrmestert.

Fotó: Police.hu

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.