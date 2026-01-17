Nem a bányászati hagyományokat akarták újjáéleszteni Rácbányán, más miatt túrták a földet a dílerek – videóval

Két fiatal férfit értek tetten Székesfehérváron, miközben droggyanús anyagot ástak el a város külterületén. A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a rendőrök fellépése azért volt kulcsfontosságú, mert a gyanúsítottak a nyomozás szerint nem alkalmi rejtegetésre, hanem szervezett terítésre készültek.

Akcióban a rendőrök Fotó: Részletek a Police.hu videójából

Rendőrök csaptak le a drogot elásó fiatalokra

A Székesfehérvári Rendőrkapitányság nyomozói január 12-én kaptak információt arról, hogy az Apatini utca végén található, Rácbánya néven ismert területen ismeretlenek droggyanús anyagot rejtenek el a földben. A helyszínre érkező egységek két 18 éves fiatalembert fogtak el az ásás közben.

Az egyik gyanúsított ruházatából öt darab, műanyag csomagolású, növényi eredetű droggyanús anyag került elő. Társa hátizsákjában egy bontott zacskót találtak, amely további 15 gömb alakú csomagot rejtett.

Városszerte több rejtekhelyet alakítottak ki

A két fiatalt előállították a Székesfehérvári Rendőrkapitányságra, mobiltelefonjaikat pedig lefoglalták. A készülékekben talált adatok és a gyanúsítottak vallomása alapján kiderült, hogy aznap Székesfehérváron további 19 helyszínen ástak el tiltott anyagot.

A rendőrök valamennyi megjelölt területet átvizsgálták, a föld alól előkerült csomagokat pedig lefoglalták.

Félmilliós feketepiaci értékű drogot találtak

A közel 400 gramm növényi származék gyorstesztje MDMA–amfetamin jellegű anyagra reagált pozitívan, ezért a nyomozók szakértőt rendeltek ki. A vizsgálatok során a lefoglalt anyagban delta-9-THC-t mutattak ki, amely kábítószernek minősül.

A lefoglalt mennyiség feketepiaci értéke megközelíti az 500 ezer forintot.

Letartóztatásukat is kezdeményezték

A két ukrán állampolgárságú férfit őrizetbe vették, ellenük kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. A nyomozók kezdeményezték a letartóztatásukat, az ügyben a büntetőeljárás tovább folytatódik.

A hatóságok hangsúlyozták: a föld alá rejtett drog nem tűnik el, az ilyen módszerek csak súlyosbítják az elkövetők helyzetét.

