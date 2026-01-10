Nagyon fontos üzenetet küldtek a rendőrök

A Duna holtágai és mellékágai az elmúlt napok hideg időjárása miatt több helyen befagytak, a folyó jegére lépni azonban nemcsak tilos, hanem életveszélyes is. Erre hívták fel a figyelmet a rendőrök szombati videójukban, amelyet a police.hu oldalon tettek közzé.
Prohászka Richárd r. alezredes, a BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetője hangsúlyozta: a folyópart mentén kialakuló parti jégtáblák rendkívül balesetveszélyesek, mivel vastagságuk és teherbírásuk kiszámíthatatlan.
Egyetlen rossz lépés is végzetes lehet, a jég ugyanis bármikor beszakadhat.
A rendőrség azt tanácsolja, hogy aki a folyópartra indul kirándulni vagy kutyát sétáltatni, lehetőleg ne egyedül tegye, és mindenképpen értesítse hozzátartozóit arról, hová megy.
Különösen veszélyes a part menti, látszólag összefüggő jég, amely sokakat megtéveszt.
A rendőrök üzenete mindenkit érint
Ha valaki beszakad a jégbe, azonnal hívja a 112-es segélyhívót. A vízirendészet vezetője arra is figyelmeztetett, hogy a mentés a segítséget nyújtó számára is komoly kockázatot jelenthet. A bajba jutotthoz nem szabad a jégre lépni, helyette a partról kell megpróbálni segítséget nyújtani – például faággal, kötéllel, evezővel vagy akár létrával.
A jeges víz miatt rendkívül gyorsan kialakulhat kihűlhet egy vízbe esett ember, ezért ha valakit sikerül kimenteni, a vizes ruhát le kell róla venni.
A lehűlt testet csak fokozatosan szabad felmelegíteni, az érintettet pedig minden esetben azonnal kórházba kell szállítani.
A rendőrök arra kérnek mindenkit:
senki ne lépjen a befagyott folyóra, és ne kockáztassa sem saját, sem mások életét!
Beszakadt a jég a gyerekek alatt, belefulladtak a víztározóba
Tragédia történt a romániai Protopopești településen: belefulladt a Tăcuta víztározó jeges vizébe egy testvérpár. A tízes éveikben járó gyerekek akkor kerültek bajba, amikor a jég beszakadt alattuk, miközben megpróbáltak átkelni rajta. Részletekért kattintson ide!
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.