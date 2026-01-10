Nagyon fontos üzenetet küldtek a rendőrök

A Duna holtágai és mellékágai az elmúlt napok hideg időjárása miatt több helyen befagytak, a folyó jegére lépni azonban nemcsak tilos, hanem életveszélyes is. Erre hívták fel a figyelmet a rendőrök szombati videójukban, amelyet a police.hu oldalon tettek közzé.

Életveszélyes a Duna jegére lépni, erre figyelmeztettek a rendőrök 2025. január 10-én, szombaton

Fotó: Polyák Attila

Prohászka Richárd r. alezredes, a BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetője hangsúlyozta: a folyópart mentén kialakuló parti jégtáblák rendkívül balesetveszélyesek, mivel vastagságuk és teherbírásuk kiszámíthatatlan.

Egyetlen rossz lépés is végzetes lehet, a jég ugyanis bármikor beszakadhat.

A rendőrség azt tanácsolja, hogy aki a folyópartra indul kirándulni vagy kutyát sétáltatni, lehetőleg ne egyedül tegye, és mindenképpen értesítse hozzátartozóit arról, hová megy.

Különösen veszélyes a part menti, látszólag összefüggő jég, amely sokakat megtéveszt.

Senki ne lépjen a jégre!

Fotó: MW archívum

A rendőrök üzenete mindenkit érint

Ha valaki beszakad a jégbe, azonnal hívja a 112-es segélyhívót. A vízirendészet vezetője arra is figyelmeztetett, hogy a mentés a segítséget nyújtó számára is komoly kockázatot jelenthet. A bajba jutotthoz nem szabad a jégre lépni, helyette a partról kell megpróbálni segítséget nyújtani – például faággal, kötéllel, evezővel vagy akár létrával.

A jeges víz miatt rendkívül gyorsan kialakulhat kihűlhet egy vízbe esett ember, ezért ha valakit sikerül kimenteni, a vizes ruhát le kell róla venni.

A lehűlt testet csak fokozatosan szabad felmelegíteni, az érintettet pedig minden esetben azonnal kórházba kell szállítani.

A rendőrök arra kérnek mindenkit:

senki ne lépjen a befagyott folyóra, és ne kockáztassa sem saját, sem mások életét!

Beszakadt a jég a gyerekek alatt, belefulladtak a víztározóba

Tragédia történt a romániai Protopopești településen: belefulladt a Tăcuta víztározó jeges vizébe egy testvérpár. A tízes éveikben járó gyerekek akkor kerültek bajba, amikor a jég beszakadt alattuk, miközben megpróbáltak átkelni rajta. Részletekért kattintson ide!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!