Börtönbe akart kerülni a nő, ezért arra készült, hogy rendőrt öl

Vádat emelt a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség azzal a nővel szemben, aki 2025 őszén Szegeden elhatározta, hogy leszúr egy rendőrt azért, hogy börtönbe kerüljön. Az ötletet tett követte: a nő a vármegyei főkapitányság épületéhez ment, ahol a szolgálatot teljesítő biztonsági őrt fenyegette meg egy késsel. A sértett rendőri segítséget kért, ami érkezett is hamar, így a támadót még a helyszínen elfogták – írja az Ügyésség.hu.

Mindenki nyert: rendőr nem sérült, a nő pedig mehet a rácsok mögé Fotó: illusztráció/Pexels.com

Nem ölt rendőrt, mégis mehet a börtönbe

A win-win szituáció lezárásaként a nőt letartóztatták, a vármegyei főügyészség pedig emberölés bűntettének előkészületével és más bűncselekmények elkövetésével vádolja. A nő bűnösségéről a Szegedi Törvényszék fog határozni, de joggal bízhat benne, hogy kérése meghallgatása talál, és hosszabb időre bevonulhat a hűvösre.

A szegedi asszonysággal ellentétben, a 32 éves Pehm Beatrix viszont nem szeretne börtönbe menni, így 2026. január 29-én engedély nélkül elhagyta a számára kijelölt táborfalvai ingatlant, amelyet a bíróság jelölt ki bűnügyi felügyeletének helyszíneként. Ezért a Dabasi Rendőrkapitányság most fogolyszökés miatt indított büntetőeljárást ellene.