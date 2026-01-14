Újabb botrány! Részegen vezetett az RTL sztárja

Czifra Noémi, vagyis Nóci hosszú idő után újra megszólalt, és most nyíltan beszélt arról, milyen mélypontra jutott évekkel ezelőtt. Bár sokan még ma is az RTL Való Világ első két évadának műsorvezetőjeként emlékeznek rá, a hirtelen jött ismertség és a folyamatos reflektorfény komoly terhet jelentett számára. A siker csúcsán magazinok címlapjain szerepelt, interjúk sora követte egymást, de a harmadik széria után egyik napról a másikra kikerült a televízió világából. A nyilvánosságtól való eltűnés után a családjára koncentrált, két gyermeket nevelt fel, miközben belső küzdelmekkel kellett szembenéznie. Elmondása szerint volt időszak, amikor részegen próbálta elviselni a kudarcot és a lelki nyomást, ami később súlyos következményekkel járt. Most azért vállalta a megszólalást, hogy megmutassa: a legnehezebb helyzetekből is van visszaút, még akkor is, ha ehhez előbb szembe kell nézni a saját hibákkal – írta meg a Blikk.

Nóci részegen vezetett, ezzel vádolták, felmentették a vád alól

Fotó: MW Bulvár

Egy több mint 10 évvel ezelőtti napon érdekes dolog történt Nócival, amiről korábban beszélt a bulvárlapnak.

A mai napig nem tudom, mi történt azon az éjszakán. A rendőri és a kórházi jelentésben az áll, hogy mentők vittek be. A mentősöknél viszont nem regisztráltak akkor ilyen esetet"

– magyarázta, majd elárulta, hogyan ütötte ki magát.

Zaklatott állapotom miatt elfelejtettem tankolni, s kifogyott a benzin a kocsiból. Mínusz tíz fok volt. Senki nem állt meg, és a telefonom meg az aksim is lemerült. Az előző napi rendezvényből a csomagtartóban maradt némi ital. Elővettem a vodkát, és kiütöttem magam. Onnantól kezdve se kép, se hang. Fogalmam sincs arról, hogy vettek vért, meg ilyenek."

Arra sem emlékezett, hogy a rendőrök elvették a jogosítványát.

Részegen vezetett? Felmentették a vád alól

A háttérbe vonulás oka jóval összetettebb volt annál, hogy a családjára szeretett volna koncentrálni. A televíziós világ fokozatosan bezárult előtte, miközben egyre mélyebb személyes krízissel kellett megküzdenie, amit egy vezetéshez köthető botrány súlyosbított. Nóci a Egyszer Lent című podcastben beszélt arról, hogy a szakmai elutasítások és az anyaság körüli bizonytalanságok lassan felőrölték,

és éveken át az alkohol jelentette számára a menekülést.

Felidézte azt is, hogy volt időszak, amikor részegen próbálta tompítani a mindennapok feszültségét, és a reggeli iskolába indulás után rendszeresen az italbolt felé vette az irányt.

Ezt most nem fogom cizellálni, de ott az egy ilyen túlélőprogram már, és itt ehhez nem lehet kötni azt, hogy mi történt, vagy mi váltotta ki. Ez nem egy pillanat. Azért én ezzel tökéletesen tisztában voltam, hogy ez nem egy vágyott élet, hogy az legyen a célom, hogy reggel beb*szok, és addigra kitisztulok, mire menni kell a gyerekért"

– vallotta be őszintén.