Kiderült, milyen sérüléseket szenvedett a pannonhalmi robbanás áldozata

Elképesztő erejű detonáció rázta meg Pannonhalmát ma délután. A robbanás egy felújítás alatt álló családi házban történt, ahol a gázkazán szétvitte az egész épületet. A törmelék és a cserepek az utcára is kirepültek és a szomszédos ingatlanokban is kárt tettek – írta a Kisalföld.hu. A portál azt is kiderítette, hogy ki sérült meg a detonációban.

Robbanás Pannonhalmán: a frissen felújított épületből semmi sem maradt

Fotó: kisalfold.hu

Pannonhalmi robbanás: idős asszony a szerencsétlenül járt áldozat

A Kisalföld szerint egy 70 év körüli nőt szállítottak kórházba a robbanás helyszínéről, akit a romok közül szabadítottak ki. Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint a nő a csodával határos módon csak könnyebb sérüléseket szenvedett.

A detonáció után három rendőrautó, két tűzoltóautó és gázelhárító egységek is a helyszínre siettek a közműszolgáltatók munkatársai mellett. A hatóságok folyamatosan végzik a kártalanítást és a környező épületekben keletkezett károk felmérését.