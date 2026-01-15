Hírlevél
Kiderült, milyen sérüléseket szenvedett a pannonhalmi robbanás áldozata

2 órája
Olvasási idő: 3 perc
Filmekbe illő jelenetek játszódtak le ma délután Pannonhalmán. A település egyik utcáját óriási robbanás rázta meg: egy felújítás alatt álló, szinte kész családi ház kazánja robbant fel, amely a földdel tette egyenlővé az egész ingatlant. Most kiderült, hogy az apokaliptikus helyszínen milyen sérüléseket szenvedett az egyetlen áldozat.
Elképesztő erejű detonáció rázta meg Pannonhalmát ma délután. A robbanás egy felújítás alatt álló családi házban történt, ahol a gázkazán szétvitte az egész épületet. A törmelék és a cserepek az utcára is kirepültek és a szomszédos ingatlanokban is kárt tettek – írta a Kisalföld.hu. A portál azt is kiderítette, hogy ki sérült meg a detonációban.

Robbanás Pannonhalmán: a frissen felújított épületből semmi sem maradt
Fotó: kisalfold.hu

Pannonhalmi robbanás: idős asszony a szerencsétlenül járt áldozat

A Kisalföld szerint egy 70 év körüli nőt szállítottak kórházba a robbanás helyszínéről, akit a romok közül szabadítottak ki. Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint a nő a csodával határos módon csak könnyebb sérüléseket szenvedett.

A detonáció után három rendőrautó, két tűzoltóautó és gázelhárító egységek is a helyszínre siettek a közműszolgáltatók munkatársai mellett. A hatóságok folyamatosan végzik a kártalanítást és a környező épületekben keletkezett károk felmérését. 

 

 

