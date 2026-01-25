Harmincöt métert repültek a szerencsétlenül járt nyugdíjas házának tetejéről a cserépdarabok január 15-én a Győr-Moson-Sopron vármegyei településen, amely a főapátságról híres. A robbanás Pannonhalmán meglepte a környéken élőket. Az egyik szomszéd például egy nagyon durva élményről számolt be.

Robbanás Pannonhalmán: Megtörtént, amitől mindenki tartott, meghalt a romok alá szorult, 70 év körüli asszony

Megemelkedett velünk fél méterre a franciaágy. Lefeküdtünk aludni 12:50-kor, mert beteg voltam, itthon voltam. 13 óra 3 perckor egy olyat éltünk át, amit én nem kívánok senkinek sem az életben"

– mondta a TV2 Tényeknek.

Úgy tudni, mintegy 30 köbméter gáz robbant föl, és több házban, 40 épületben is kárt tett a hatalmas detonáció. Egyes családoknál a tető rongálódott meg, másoknál a falak is megrepedtek.

Annak a nőnek az otthona viszont, akinél a gázrobbanás történt, megsemmisült.

A nyugdíjast maga alá temette a törmelék. A szomszédok kihúzták a romok alól és kórházba került.

2026.01.15. Felrobbant egy épület Pannonhalmán, a földdel lett egyenlő egy családi ház

Az első hírek még arról szóltak, hogy könnyebb sérülésekkel megúszta,

ma viszont kiderült, hogy olyan súlyos sérülései voltak, hogy alig egy héttel élte túl a katasztrófát, a kórházban meghalt.

Robbanás Pannonhalmán: adománygyűjtést szerveznek

Az önkormányzat a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal együtt adománygyűjtést indított a károsultak javára, amelynek összege már meghaladja a 700 ezer forintot. A kezdeményezést több helyi lakos és távolabb élők is támogatták már.

Ha Ön is úgy érzi, segítene a bajba jutott családokon, a Pannonhalmi Főapátságnak kell utalnia.

Gázrobbanás okozta a tragédiát Pannonhalmán 2026. január 15-én

A közleményben tüntesse fel, hogy a pannonhalmi károsultak részére küldi az adományt!

Pannonhalmi Főapátság, Bankszámlaszám: 10700031-04072306-51100005 közlemény: Pannonhalmi károsultak

