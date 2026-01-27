Rohantak a rendőrök: berepült egy drón a ferihegyi repülőtérre

Egyre szigorúbban ellenőrzi a repülőeszközöket és a pilóta nélküli légi járműveket a Készenléti Rendőrség Légirendészeti Szolgálata a légtér védelme érdekében. Minderre azért van szükség, mert az utóbbi időben megszaporodtak a légtérsértések,egyre több drón és egyéb repülőeszköz jelenik meg a magyar légtérben – derül ki a Police.hu oldalról.

Január 20-án elfogtak egy budapesti férfit, aki szabálytalanul reptette a drónját a reptér közelében

Fotó: police.hu

Legutóbb január 20-án, Vecsésen kellett intézkedniük a rendőröknek egy budapesti férfi ellen, aki egy gyártelep épületéről reptette szabálytalanul a drónját. A hatóságok szerint többször 3000 méteres magasságba emelkedett.

Irányítója több, a légtérhasználatra és a pilóta nélküli légi járművekre vonatkozó szabályt is megszegett.

Az igazoltatás során a férfi nem tagadta, amit tett, de azzal védekezett, hogy fogalmas sem volt a drónozásra vonatkozó előírásokról és szabadidős célból használta az eszközt.

Fotó: police.hu

A rendőrség szerint a helyzetet súlyosbítja, hogy a drón a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közvetlen közelében repült, veszélyeztetve az érkező és induló menetrend szerinti járatokat.

A férfi ellen több eljárás is indult: a Monori Rendőrkapitányság büntetőeljárásban vizsgálja az ügyet, a Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitánysága szabálysértési eljárást indított, míg a Légügyi Hatóság közigazgatási eljárás keretében vonja felelősségre a drónozót.

Nem mindegy, hol akarja reptetni a drónt, ismerje meg a szabályokat!

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a légi közlekedés résztvevőinek veszélyeztetése különösen veszélyes cselekmény, amelynek megakadályozása elsődleges szempont a repülésbiztonság fenntartása céljából. A légtérsértések kiemelt légiközlekedés-biztonsági kockázatot jelentenek. A drónozók figyelmébe ajánlják ezt a tudástárat, amit a HungaroControl állított össze. Ebben minden megtalálható a Magyarország légterében történő szabályos drónozással kapcsolatban.