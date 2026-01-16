Szóváltásba keveredett a pultossal, végül másban vezette le a dühét

Vádat emelt a Szerencsi Járási Ügyészség az ellen a férfi ellen, aki tavaly szeptember 6-án egy tiszalúci presszóban dührohamot kapott és ennek következtében megrongált egy terminált – írta a Boon.hu.

A Szerencsi Járási Ügyészség vádat emelt a tiszalúci rongálás ügyében

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó / Illusztráció

Szóváltásból káosz, végül rongálásban csapódott le a düh

A vádirat szerint a férfi ittas állapotban vitába keveredett a presszóban dolgozó nővel és annyira elvesztette a kontrollt, hogy ököllel a pultra csapott, majd az érintőképernyős terminált letörte és tönkretette.

A rongálás során a terminál zsanérjai eltörtek, a kár nagyjából 15 000 forint.

A Szerencsejáték Zrt. tulajdonában álló készülék megrongálása mellett a vádlott viselkedése más vendégekben is riadalmat keltett, ezért a rendőrség garázdaság miatt indított eljárást ellene.

Mivel a férfi büntetlen előéletű, az ügyészség próbára bocsátást javasolt a bíróságnak.