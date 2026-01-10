Vascsővel tombolt a tajtrészeg burai férfi, döbbenten nézték szomszédai

Vádat emelt az ügyészség egy 32 éves férfi ellen, aki Tiszaburán őrjöngve majdnem felgyújtotta a saját kocsiját. A részeg férfit saját tulajdonában végzett rongálás után csak a hatóságok beavatkozásával tudták megállítani – írta a Szoljon.hu.

A részeges rongálásnak és fenyegetőzésnek a hatóságok vetettek véget

Fotó: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség

Börtön várhat a tiszaburai férfire a részeg rongálás után

Saját autóján vezette le dühét a tiszaburai férfi, aki tavaly márciusban részegen esett neki egy vascsővel a kocsijának. Az őrjöngő elkövető nem érte be a szélvédők betörésével és a karosszéria szétverésével: miután végzett a pusztítással, gyúlékony anyaggal locsolta le a kocsit, hogy felgyújtsa azt.

Amikor szomszédasszonya megtagadta tőle az öngyújtót, a férfi a nő bántalmazásával és háza felgyújtásával fenyegetőzött.

Az ámokfutásnak a rendőrök vetettek véget, az ügyészség pedig most börtönbüntetést és közügyektől való eltiltást indítványozott a rongálás és fenyegetés miatt. A férfi helyzetét súlyosbítja, hogy tetteit egy korábbi, felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt követte el, így az ügyben eljáró Tiszafüredi Járásbíróság akár tényleges rács mögé is küldheti.

