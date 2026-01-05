Tömeges rosszullét az iskolában, 500 diákot menekítettek ki az udvarra

Hétfőn délelőtt mentők, tűzoltók és rendőrök lepték el a zalaegerszegi Deák-technikum környékét, ahol több diák rosszullétre panaszkodott, hányingert és szédülést említve – számolt be róla a Zaol.hu.

Óriási volt a készenlét a technikum környékén, miután több diák és tanár is rosszullétre panaszkodott

Fotó: Pezzetta Umberto

Tömeges rosszullét az iskolában

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője, Kósi Zsolt elmondta, a bent tartózkodók hányingerre és fejfájásra panaszkodtak, emiatt 500 gyermeket és 40 felnőttet kivezettek az épületből. A helyszínre érkező mobillabor semmilyen, az egészségre ártalmas anyagot nem mért, ezért visszaengedték a felnőtteket és a gyerekeket. A Zaol.hu képgalériát is közzétett a helyszínről, amelyet ide kattintva tudnak megtekinteni.

A hatóságok valamilyen gáz jelenlétére gyanakodtak, a rosszullétet jelző diákokat és felnőtteket elszállították a kórházba.

Az esetre reagált Balaicz Zoltán, a település polgármester is:

Az állami iskolafenntartó, a rendőrség és a katasztrófavédelem arról tájékoztatott, hogy a mai napon a Deák Ferenc Technikumban valószínűsíthetően az egyik diák veszélybe sodorta az intézményben tanulókat, oktatókat és dolgozókat. Valaki egy befőttes üveget helyezett el az iskola lépcsőfordulójában. Az üveg olyan kémiai anyagot (talán vakondok elriasztására szolgáló vegyületet) tartalmazott, amely nedvesség hatására reakcióba lépett. Ennek hatására többen rosszul lettek, fejfájásra, hányingerre panaszkodtak. Azokat, akik bármilyen tünetet produkáltak, a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházba szállítottak. A közel negyven érintett között nincs súlyos eset, valamennyien csak a fenti tüneteket produkálták, de a biztonság kedvéért megvizsgálták, megfigyelik őket. A katasztrófavédelem a helyszínt átvizsgálta, az okot kiváltó anyagot eltávolította. A rendőrség a helyszínt biztosította, egyben veszélyeztetés okozásának bűncselekménye miatt a nyomozás is elkezdődött, hiszen a történteket a következmények miatt nem lehet diákcsínyként kezelni. Az iskola dolgozói az épületet és az osztálytermeket kiszellőztették, a veszély elhárult, az eredeti állapot helyreállt, a tanítás folytatódhat. Vigyázzunk egymásra!”

Vagyis lényegében egy diákcsíny áldozata lett a hétfői tanítási nap egy része.