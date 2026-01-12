Sátánista apa rémuralma: gyilkosság, emberhús és egy beteg ajándék a lányának - videóval

Egy svéd nő évekkel később beszélt arról a traumáról, amely gyermekkorát végigkísérte. A sátánista apja által elkövetett gyilkosság nemcsak egy ember életét oltotta ki, hanem lánya sorsát is visszavonhatatlanul megpecsételte. A vérfagyasztó kannibálról a LADbible osztott meg részleteket.

A sátánista apa lefejezte a barátnőjét, majd lakmározott a testéből

Fotó: Investigation Discovery/LADbible

Sátánista apa és a hátborzongató jóslat

Isakin Drabbad 2010-ben vált hírhedtté Svédországban, amikor megölte barátnőjét, Helle Christensen-t. A férfi nyíltan sátánistának vallotta magát, és brutális tette után a

Skara kannibál

néven emlegették. Lánya, Jamie Lee Arrow szoros kapcsolatba került apja új párjával, aki anyai szerepet töltött be az életében. Egy vacsora azonban mindent előrevetített. Helle közölte a kislánnyal, hogy Isakin meg fogja ölni őt.

A gyilkosság és az emberhús valósága

A baljós jóslat 2010 novemberében beteljesedett.

Drabbad brutálisan elvágta Helle Christensen torkát, lefejezte, majd a holttest egyes részeit elfogyasztotta.

A gyilkosság és a kannibalizmus egész Svédországot sokkolta.

A férfi börtönbe került, lánya azonban évekkel később még meglátogatta és később úgy nyilatkozott, hogy minden borzalom ellenére érzelmileg még mindig kötődött hozzá.

Iskolai zaklatás és a beteg ajándék

Jamie Lee Arrow gyermekkorát az apja bűnei miatti zaklatás határozta meg. Az iskolában nem a nevén szólították, hanem „a kannibál lányának” bélyegezték, ami teljesen szétzúzta az identitását.

Ekkor az apa egy hátborzongató „ajándékkal” állt elő: a börtönben kézzel készített

vudu babát adott a lányának,

amelyet saját vérével írt alá. Azt állította, a baba képes ártani azoknak, akik zaklatják őt.

Lejtmenet: drog és összeomlás

A beteg ajándék nem hozott megnyugvást. Jamie elmondása szerint 14 évesen rossz társaságba keveredett, majd drogokhoz nyúlt. Tizenöt éves korára teljes függővé vált, élete kicsúszott az irányítása alól. Később megszakította a kapcsolatot az apjával, akiről azt állította, hogy a börtönlátogatások során pszichés befolyásolást gyakorolt rá.

Új élet a sötétség után

Jamie Lee Arrow végül felépült a függőségből, családot alapított, és ma már mindent megtesz azért, hogy gyermekei soha ne találkozzanak azzal a sötétséggel, amely az ő életét meghatározta.