Sátánista apa rémuralma: gyilkosság, emberhús és egy beteg ajándék a lányának - videóval

Egy svéd nő évekkel később beszélt arról a traumáról, amely gyermekkorát végigkísérte. A sátánista apja által elkövetett gyilkosság nemcsak egy ember életét oltotta ki, hanem lánya sorsát is visszavonhatatlanul megpecsételte. A vérfagyasztó kannibálról a LADbible osztott meg részleteket.
Sátánista apa és a hátborzongató jóslat
Isakin Drabbad 2010-ben vált hírhedtté Svédországban, amikor megölte barátnőjét, Helle Christensen-t. A férfi nyíltan sátánistának vallotta magát, és brutális tette után a
Skara kannibál
néven emlegették. Lánya, Jamie Lee Arrow szoros kapcsolatba került apja új párjával, aki anyai szerepet töltött be az életében. Egy vacsora azonban mindent előrevetített. Helle közölte a kislánnyal, hogy Isakin meg fogja ölni őt.
A gyilkosság és az emberhús valósága
A baljós jóslat 2010 novemberében beteljesedett.
Drabbad brutálisan elvágta Helle Christensen torkát, lefejezte, majd a holttest egyes részeit elfogyasztotta.
A gyilkosság és a kannibalizmus egész Svédországot sokkolta.
A férfi börtönbe került, lánya azonban évekkel később még meglátogatta és később úgy nyilatkozott, hogy minden borzalom ellenére érzelmileg még mindig kötődött hozzá.
Iskolai zaklatás és a beteg ajándék
Jamie Lee Arrow gyermekkorát az apja bűnei miatti zaklatás határozta meg. Az iskolában nem a nevén szólították, hanem „a kannibál lányának” bélyegezték, ami teljesen szétzúzta az identitását.
Ekkor az apa egy hátborzongató „ajándékkal” állt elő: a börtönben kézzel készített
vudu babát adott a lányának,
amelyet saját vérével írt alá. Azt állította, a baba képes ártani azoknak, akik zaklatják őt.
Lejtmenet: drog és összeomlás
A beteg ajándék nem hozott megnyugvást. Jamie elmondása szerint 14 évesen rossz társaságba keveredett, majd drogokhoz nyúlt. Tizenöt éves korára teljes függővé vált, élete kicsúszott az irányítása alól. Később megszakította a kapcsolatot az apjával, akiről azt állította, hogy a börtönlátogatások során pszichés befolyásolást gyakorolt rá.
Új élet a sötétség után
Jamie Lee Arrow végül felépült a függőségből, családot alapított, és ma már mindent megtesz azért, hogy gyermekei soha ne találkozzanak azzal a sötétséggel, amely az ő életét meghatározta.
A hírek szerint Isakin Drabbad időközben elhagyta az elmegyógyintézetet, lakást kapott, és kapcsolatot kezdett egy másik elítélttel, Michelle Gustafssonnal, akit „vámpírgyilkosként” emlegetnek.
A pénzéért ölte meg és darabolta fel apját egy budapesti férfi - videó
Tetemkereső kutyákkal és talajradarral keresték a saját kertjében eltűnt S. Károly holttestét. A férfit a fia gyilkolta meg feltehetően a pénz miatt. A Tények információi szerint az elkövető bevallotta, hogy végzett az apjával, de azt titkolja, hova rejtette a maradványokat. A két évvel ezelőtt történt megrázó családi dráma részletei ide kattintva olvashatóak el.