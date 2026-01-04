Sebességtúllépés? Kit érdekel..., így sodorják veszélybe mások életét – videóval

A rendőrség egy tanulságos videót tett közzé, amelyben menet közben mérik az autók sebességét. Ahogy a Duol.hu írja, a sebességtúllépés nem kivételes jelenség: a felvételek alapján sok sofőr rendszeresen figyelmen kívül hagyja a szabályokat.

A sebességtúllépés sokszor végzetes következményekkel jár

Fotó: Illusztráció (Vendel Lajos/Nool.hu)

Sebességtúllépés a mindennapokban

A rendőrség által megosztott videón jól látszik, hogy nem néhány kilométer/órás eltérésekről van szó, hanem jelentős túllépésekről, amelyek már önmagukban is komoly kockázatot jelentenek.

Miért nő drasztikusan a veszély nagyobb tempónál?

A fizikai törvényszerűségek minden járműre ugyanúgy érvényesek. Nagyobb sebességnél a fékút jelentősen megnő, miközben a reakcióidő változatlan marad.

Egy hirtelen felbukkanó akadály vagy váratlan forgalmi helyzet ilyenkor könnyen közlekedési balesethez vezethet, mert egyszerűen nincs elég tér és idő a korrigálásra.

Téli körülmények között még kevesebb a mozgástér

A téli közlekedés sajátosságai tovább súlyosbítják a helyzetet. A hideg aszfalt, a nedves vagy jeges útfelület, valamint a romló látási viszonyok miatt a megengedett sebességhatár betartása kulcsfontosságú. Ilyenkor a gyorshajtás nemcsak szabálysértés, hanem tudatos kockázatvállalás is, amely mások biztonságát is veszélyezteti.

Mit mutat meg a rendőrségi felvétel?

A közzétett rendőrségi

videó célja nem a megbélyegzés, hanem a szembesítés.

A felvételek világosan jelzik, hogy a volán mögött hozott döntések nem elszigetelten hatnak, hanem minden közlekedőre kockázatot jelentenek. A rendőrség hangsúlyozza: a szabályok betartása nem öncélú, hanem a balesetek számának csökkentését szolgálja.

Mit tehet az átlagos autós?

A megoldás nem bonyolult, mégis sokan figyelmen kívül hagyják. Az útviszonyokhoz igazított sebesség, a sebességhatár betartása és az előrelátó vezetés együttesen képesek csökkenteni a tragédiák esélyét.

A gyorshajtás ritkán hoz valódi időnyereséget, viszont aránytalanul nagy kockázatot jelent mindenkinek, aki az úton van.

