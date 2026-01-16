Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Háború

A teljes összeomlás szélén az ukránok: a háború legvéresebb szakasza jön

Hogy, mennyi?

Vérciki: Európa csak ennyi katonát tudott összekaparni Grönland védelméhez

temető

Nógrádban még a holtak sem nyugodhatnak békében

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Gátlástalan elkövetők dúlták fel az endrefalvai temető nyugalmát, miután értéktárgyak reményében betörtek egy családi kriptába és megrongálták az elhunytak nyughelyét. A Balassagyarmati Járásbíróság azóta elrendelte a két férfi letartóztatását, akiket nem csupán lopással, hanem kegyeletsértő módon elkövetett sírrabló tevékenységgel gyanúsítanak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
temetőkét férfibalassagyarmati járásbíróságelhunytak nyughelyétbűncselekménysírrablósírrablás

A Balassagyarmati Törvényszék beszámolója szerint a két férfi 2025. december végén az endrefalvai temetőben garázdálkodott, ahol brutális módszerekkel szereztek eszközöket a bűncselekményhez. Mivel nem volt náluk megfelelő szerszám, a sírrabló páros egyszerűen letörte a temető lépcsőjének fémkorlátját, majd a betonalapzattal együtt kifordított fémdarabbal feszítették fel az elhunytak nyughelyét – írta a Blikk.hu.

Sírrablók garázdálkodtak a Nográdi temetőben
Sírrablók garázdálkodtak a Nográdi temetőben
Fotó:  Police.hu 

Ékszereket kerestek a sírrablók

A két férfi gátlástalan módon, a temetőből kiszakított fémkorláttal törte be egy 2019-ben elhunyt helyi lakos síremlékének fedlapját. A döbbenetes kegyeletsértés itt nem ért véget: a sírrablók bemásztak a kriptába, a holttestet kiemelték a koporsóból, majd a földre fektették, hogy alaposan átkutassák a ruházatát és a nyughelyét értéktárgyak után.

Bár a remélt kincseket nem találták meg, barbár tettükkel több mint 1,2 millió forintos anyagi kárt okoztak a gyászoló családnak. A bíróság – tartva attól, hogy a férfiak újabb bűncselekményt követnek el – elrendelte a letartóztatásukat, a döntés pedig jogerőre emelkedett.

Miközben a nógrádi sírrablók kegyeletsértő tette mély felháborodást váltott ki, egy másik tragédia a munkába igyekvők biztonságára irányította a figyelmet, amikor a Samsung-gyár egyik dolgozóit szállító autóbusza szenvedett végzetes kimenetelű balesetet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!