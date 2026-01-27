Hírlevél
Fedélzeti kamera rögzítette, amint két sofőr az út közepén bunyózik – videó

Eszméletlen videó került fel a netre egy hétfő reggeli eseményről. Két sofőr összecsapását rögzítette egy arra járó autó fedélzeti kamerája.
sofőrbmwkamerafedélzeti kameranagykanizsánkét sofőrvideóvita

A Zaol.hu egyik olvasójának fedélzeti kamerája rögzített egy durva jelenetet január 26-án reggel, amikor a nagykanizsai Platán soron elszabadultak az indulatok. Egy vélhetően közlekedési nézeteltérésből fakadó vita torkollott verekedésbe, ahol az egyik sofőr és haragosa az úttest közepén esett egymásnak.

Két sofőr összecsapását rögzítették
Két sofőr összecsapását rögzítették
Fotó: Zaol.hu/YouTube

Elszabadult az indulatok az úttest közepén a nagykanizsai sofőrök között

A lökdösődés annyira eldurvult, hogy az egyik férfit olyan erővel taszították hátra, hogy az éppen arra haladó BMW oldalának csapódott. Bár a videó nem mutatja meg a konfliktus végét, a képsorok hűen tükrözik a reggeli forgalomban elszabadult, közveszélyes indulatokat.

Miközben Nagykanizsán az indulatos sofőrök az utcán rendeztek látványos vitát, a bűnözői pofátlanság egy újabb szintjét mutatta be az a férfi, aki nemcsak fuvarra használta a taxit a lopáshoz, hanem végül magát a járművet is elvitte.

 

