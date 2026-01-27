Fedélzeti kamera rögzítette, amint két sofőr az út közepén bunyózik – videó

A Zaol.hu egyik olvasójának fedélzeti kamerája rögzített egy durva jelenetet január 26-án reggel, amikor a nagykanizsai Platán soron elszabadultak az indulatok. Egy vélhetően közlekedési nézeteltérésből fakadó vita torkollott verekedésbe, ahol az egyik sofőr és haragosa az úttest közepén esett egymásnak.
A lökdösődés annyira eldurvult, hogy az egyik férfit olyan erővel taszították hátra, hogy az éppen arra haladó BMW oldalának csapódott. Bár a videó nem mutatja meg a konfliktus végét, a képsorok hűen tükrözik a reggeli forgalomban elszabadult, közveszélyes indulatokat.
