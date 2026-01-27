Érdekes fordulatot vett Stadler József unokájának ügye

Megrázó baleset árnyékolta be Bács-Kiskun vármegyében álló, szabadszállási református parókia udvarán tartott közösségi disznóvágást, ahol egy ötéves kisfiú súlyos égési sérüléseket szenvedett. A kis Beni – aki a néhai Stadler József egykori élettársának unokája – a jeges talajon megcsúszva magára rántott tizenöt literes, forró abálólével teli vödröt, miközben a felnőttek már a benti munkálatokkal foglalkoztak – írta meg a Bors.

Stadler József unokája egy disznóvágáson sérült meg, plasztikai műtét vár rá

Fotó: Bors

A parókus beszámolója szerint a gyermek szerencsétlen esése következtében a háta, a combja és a feneke is súlyosan megégett,

így az elkövetkező időszakban több plasztikai műtét és hosszú rehabilitáció vár rá. Az ügyben a rendőrség vizsgálatot indított, hogy feltárják, terhel-e valakit mulasztás a felügyelet hiánya vagy a forró folyadék veszélyes tárolása miatt.

Stadler József unokáját még a kórházban ápolják

Bár a baleset szerencsére nem követelt emberéletet, a hatóságok alapos vizsgálatba kezdtek a kis Beni ügyében. Mivel a Stadler József családjához kötődő kisfiút kórházban ápolják, az intézménynek törvényi kötelessége jelentést tenni a gyámhatóság felé,

amennyiben felmerül a szülői mulasztás vagy veszélyeztetés gyanúja.

A szakjogász szerint ilyenkor automatikus protokoll lép életbe: a gyámhivatal megvizsgálja a család hátterét és a baleset körülményeit. Ha a család korábban nem állt kapcsolatban a hatóságokkal és egyedi, véletlen szerencsétlenségről van szó, az eljárás valószínűleg megáll az alapellátás szintjén és nem vezet szigorúbb gyermekvédelmi intézkedésekhez. A cél ilyenkor nem a büntetés, hanem annak tisztázása, hogy a gyermek biztonsága hosszú távon garantált-e a családi környezetben.