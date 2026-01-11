Videón, ahogy egy autó megállás nélkül hajt be a kereszteződésbe az érkező busz elé

Egy figyelmetlen pillanat elég volt ahhoz, hogy baleset történjen Csepelen, a Kölcsey és az Erdősor utca kereszteződésében. A BpiAutósok YouTube-csatornáján közzétett felvételen látható, ahogy egy személyautó sofőrje megállás nélkül hajt be a kereszteződésbe, a STOP tábla ellenére – írta a Blikk.hu.

A STOP tábla figyelmen kívül hagyása miatt ütközött busz és személyautó Csepelen

Fotó: Shutterstock

A STOP tábla figyelmen kívül hagyása okozta a balesetet

A menetrend szerint közlekedő autóbusz vezetője már nem tudott reagálni, az ütközés elkerülhetetlenné vált. Bár a járművek nem nagy sebességgel haladtak, a busz így is súlyosan letarolta az autó elejét, jelentős anyagi kárt okozva. Arról egyelőre nincs hivatalos információ, hogy a balesetben megsérült-e bárki.