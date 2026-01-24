Súlyos égési sérüléseket szenvedett egy berceli óvodás – videó

A 3 éves Hanga karjai bevörösödtek és feldagadtak, amelyekről fotókat is készítettek. A gyerek azt mondta a szüleinek, hogy ráömlött a leves az óvodában Bercelen, ez okozott súlyos égési sérüléseket, hozzátéve, nagyon fáj a sebe. Azonnal kórházba vitték.

Súlyos égési sérüléseket szenvedett egy 3 éves kislány Bercelen, az óvodában

Fotó: TV2 Tények

Mi okozott ennyire súlyos égési sérüléseket?

Azt mondták, hogy valami irritatív anyaggal érintkezett a keze"

– magyarázta a kislány anyukája a videóban, amelyből az is kiderül, hogy az ügyben feljelentést tettek, és már nyomoznak a rendőrök.

Hogy az óvoda mit mondott a szülőknek, kiderül a mai Tényekből.

