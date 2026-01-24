Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Az ukránok átlépték a vörös vonalat - Kijev példátlan támadást intézett Magyarország ellen

Durva

Romokban van Magyar Péter házi riporternője, WC-t pucoltatna az Origo újságírójával

égési sérülés

Súlyos égési sérüléseket szenvedett egy berceli óvodás – videó

45 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az orvosok szerint irritatív anyaggal érintkezett egy 3 éves kislány bőre Bercelen, az óvodában, a gyerek viszont azt mondta, csak a leves ömlött rá. Hogy mi okozott ilyen súlyos égési sérüléseket, még vizsgálják a rendőrök.
Link másolása
Vágólapra másolva!
égési sérüléshangaáldozatsegítő központbanbercelennyomozáskislánysúlyosóvodakórháztv2

A 3 éves Hanga karjai bevörösödtek és feldagadtak, amelyekről fotókat is készítettek. A gyerek azt mondta a szüleinek, hogy ráömlött a leves az óvodában Bercelen, ez okozott súlyos égési sérüléseket, hozzátéve, nagyon fáj a sebe. Azonnal kórházba vitték.

Súlyos égési sérüléseket szenvedett egy 3 éves kislány Bercelen, az óvodában
Súlyos égési sérüléseket szenvedett egy 3 éves kislány Bercelen, az óvodában
Fotó: TV2 Tények

Mi okozott ennyire súlyos égési sérüléseket?

Azt mondták, hogy valami irritatív anyaggal érintkezett a keze"

– magyarázta a kislány anyukája a videóban, amelyből az is kiderül, hogy az ügyben feljelentést tettek, és már nyomoznak a rendőrök.

Hogy az óvoda mit mondott a szülőknek, kiderül a mai Tényekből.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

x

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!