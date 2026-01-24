Súlyos égési sérüléseket szenvedett egy berceli óvodás – videó

A 3 éves Hanga karjai bevörösödtek és feldagadtak, amelyekről fotókat is készítettek. A gyerek azt mondta a szüleinek, hogy ráömlött a leves az óvodában Bercelen, ez okozott súlyos égési sérüléseket, hozzátéve, nagyon fáj a sebe. Azonnal kórházba vitték.
Mi okozott ennyire súlyos égési sérüléseket?
Azt mondták, hogy valami irritatív anyaggal érintkezett a keze"
– magyarázta a kislány anyukája a videóban, amelyből az is kiderül, hogy az ügyben feljelentést tettek, és már nyomoznak a rendőrök.
Hogy az óvoda mit mondott a szülőknek, kiderül a mai Tényekből.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.