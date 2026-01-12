Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Botrány: egymást támadják az ukrán katonák a fronton

Most jött

Meghozta a döntést az Operatív Törzs – ez sokakat érint

tűzeset

Három hónapra letartóztatták a bárvezetőt a halálos svájci tűzeset után

31 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Három hónapra előzetes letartóztatásba helyezte a svájci bíróság annak a szórakozóhelynek a vezetőjét, ahol a szilveszteri buli alatt csaptak fel a lángok. A hatóságok szigorú fellépése jelzi a tragédia súlyát, amely az év első napján történt, és svájci tűzeset néven rázta meg a közvéleményt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tűzesetlángle constellationjacques morettibírósághalálos áldozattragédia

Hétfőn három hónapos előzetes letartóztatást rendelt el a svájci bíróság annak a bárnak a vezetője ellen, ahol szilveszter éjjelén pusztítottak a lángok. A negyven halálos áldozatot követelő és több mint száz sebesülttel járó svájci tűzeset felelősét a hatóságok azonnal őrizetbe vették a tragédia súlyossága miatt – írta az Abcnews.go.com

svájci tűzeset A grab of a video obtained from the X account of @Tyroneking36852 shows a fire in a bar in Crans-Montana, a ski resort in the canton of Valais, Switzerland, early on January 1, 2026. The footage was filmed by a tourist from New York who told AFP that he saw people running and screaming from the party venue. Several dozen people are presumed dead and around 100 injured after a fire ripped through a crowded bar in the luxury Swiss ski resort of Crans-Montana, Swiss police said on January 1, 2026. Police, firefighters and rescuers rushed to the popular resort, which is set to host the Ski World Cup from January 30, after the fire broke out in the early hours of New Year's Day. (Photo by @Tyroneking36852 / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE – MANDATORY CREDIT « AFP PHOTO / X / @Tyroneking36852» - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS – DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS [- NO ARCHIVE ]
 Negyven halálos áldozata és több mint száz sérültje van a svájci tűzesetnek
Fotó: @Tyroneking36852 / AFP

Mulasztás áll a svájci tűzeset hátterében

A svájci igazságszolgáltatás három hónapos előzetes letartóztatásba helyezte a crans-montanai Le Constellation bár vezetőjét, Jacques Morettit, tartva attól, hogy a férfi elmenekülhet a felelősségre vonás elől. A bíróság ugyanakkor jelezte: óvadék ellenében vagy egyéb biztonsági feltételek mellett hajlandóak szabadlábra helyezni a menedzsert, amint az erre vonatkozó garanciák megszületnek.

svác tűzeset
A hangszigetelő szivacs kapott lángra a svájci tűzeset során
Fotó: BBC Verify/X

A tragédia hátterében súlyos mulasztások gyanúja áll: a nyomozók szerint a tüzet a pezsgősüvegekbe szúrt és a plafonhoz túl közel elhelyezett csillagszórók vagy szikrázó gyertyák okozták, amelyek pillanatok alatt belobbantották a gyúlékony hangszigetelést. Különösen súlyosbító körülmény, hogy a szórakozóhelyen 2019 óta nem tartottak tűzvédelmi ellenőrzést, így a tulajdonos házaspár ellen gondatlanságból elkövetett emberölés és súlyos testi sértés miatt indult eljárás. A nemzetet megrázó eseményről Guy Parmelin elnök is megdöbbenéssel nyilatkozott, miközben a szakértők még vizsgálják a mennyezeti anyagok megfelelőségét.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!