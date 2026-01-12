Három hónapra letartóztatták a bárvezetőt a halálos svájci tűzeset után

Hétfőn három hónapos előzetes letartóztatást rendelt el a svájci bíróság annak a bárnak a vezetője ellen, ahol szilveszter éjjelén pusztítottak a lángok. A negyven halálos áldozatot követelő és több mint száz sebesülttel járó svájci tűzeset felelősét a hatóságok azonnal őrizetbe vették a tragédia súlyossága miatt – írta az Abcnews.go.com

Negyven halálos áldozata és több mint száz sérültje van a svájci tűzesetnek

Fotó: @Tyroneking36852 / AFP

Mulasztás áll a svájci tűzeset hátterében

A svájci igazságszolgáltatás három hónapos előzetes letartóztatásba helyezte a crans-montanai Le Constellation bár vezetőjét, Jacques Morettit, tartva attól, hogy a férfi elmenekülhet a felelősségre vonás elől. A bíróság ugyanakkor jelezte: óvadék ellenében vagy egyéb biztonsági feltételek mellett hajlandóak szabadlábra helyezni a menedzsert, amint az erre vonatkozó garanciák megszületnek.

A hangszigetelő szivacs kapott lángra a svájci tűzeset során

Fotó: BBC Verify/X

A tragédia hátterében súlyos mulasztások gyanúja áll: a nyomozók szerint a tüzet a pezsgősüvegekbe szúrt és a plafonhoz túl közel elhelyezett csillagszórók vagy szikrázó gyertyák okozták, amelyek pillanatok alatt belobbantották a gyúlékony hangszigetelést. Különösen súlyosbító körülmény, hogy a szórakozóhelyen 2019 óta nem tartottak tűzvédelmi ellenőrzést, így a tulajdonos házaspár ellen gondatlanságból elkövetett emberölés és súlyos testi sértés miatt indult eljárás. A nemzetet megrázó eseményről Guy Parmelin elnök is megdöbbenéssel nyilatkozott, miközben a szakértők még vizsgálják a mennyezeti anyagok megfelelőségét.