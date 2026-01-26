Swatting és doxing: ezek vezettek négy fiatal letartóztatásához

A közbiztonságot súlyosan veszélyeztető ügy fókuszában a swatting és a doxing áll. Míg előbbi fegyveres egységeket mozgósító hamis riasztást takar, utóbbi a személyes adatok bosszúból történő kiszivárogtatását jelenti – írta a Blikk.hu.

Swatting és doxolás miatt kell felelnie négy fiatalnak

Discordon történt veszekedés miatt kezdtek el swattingolni

A 2024 júliusában indult nyomozás feltárta, hogy a Discordon vitázó fiatalok bosszúból szerezték meg áldozataik adatait, hogy azokat felhasználva hamis gyilkosságokról és robbantásokról tegyenek bejelentést. A január 20-i összehangolt magyar-román akció során három magyar és egy román helyszínen csaptak le a hatóságok, lefoglalva a bűncselekményekhez használt informatikai eszközöket.

A 16 és 20 év közötti elkövetők ellen közveszéllyel fenyegetés, terrorcselekmény és személyes adattal való visszaélés miatt indult eljárás. A rendőrség figyelmeztet: a swatting és a doxing nem gyerekjáték, hanem súlyos bűncselekmény, amely indokolatlanul köti le a speciális egységek erőforrásait. A

