Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij csak egy feltétellel hajlandó békét kötni – Európa megdöbbent

Ezt látnia kell!

Rakétavetős merénylet a városháza előtt – felrobbantották volna a polgármestert

symbol

Újabb botrány tört ki egy népszerű budapesti szórakozóhelyen

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy születésnapi buli hajnalban váratlan fordulatot vett, amikor két vendég súlyos sérülésekkel kórházba került, az ügyben pedig rendőrségi nyomozás indult. Az eset a Symbol Budapest tizennyolcadik évfordulóját ünneplő rendezvényen történt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
symbolszórakozóhelynyomozásrendőrségbántalmazás

A Symbol Budapest a „nagykorú lett” buli keretében ünnepelte fennállásának tizennyolcadik évfordulóját. A hangulatot sztár DJ-k pörgették, a táncparkett tele volt élettel – egészen hajnal négy óráig, amikor két vendég komoly sérüléseket szenvedett. Egy nő orrcsontja eltört, egy férfi fején mély seb keletkezett, mindketten kórházba kerültek – írta a Blikk.hu.

Súlyos sérüléseket szenvedtek a vendégek a Symbol születésnapi buliján
Súlyos sérüléseket szenvedtek a vendégek a Symbol születésnapi buliján
Fotó: Symbol Facebook-oldala

Rendőrségi nyomozás indult a Symbol születésnapi bulija után

A Blikk forrásai szerint a konfliktus a biztonsági személyzet és a vendégek között robbant ki. Az érintettek, Erika és Zsolt, még aznap feljelentést tettek a rendőrségen. 

A III. kerületi rendőrség súlyos testi sértés bűntett gyanúja miatt nyomozást indított ismeretlen tettes ellen. A nyomozás során a hatóság az összes körülményt vizsgálja, és a gyanúsított kihallgatása eddig nem történt meg.

A klub vezetése hangsúlyozza, hogy a vendégek biztonsága mindig elsődleges, jelenleg belső vizsgálat zajlik, a biztonsági protokollokat felülvizsgálják, és az ügy részleteiről csak a nyomozás lezárta után adnak tájékoztatást. 

Mielőbbi felépülést kívánunk a sérülteknek

 – közölte Bodnár Kornél, a Symbol ügyvezető igazgató.

Nem ez az első eset, hogy brutálisan bántalmazzák a szórakozóhelyek vendégeit. Nemrég számoltunk be róla, hogy a pécsi rendőrség szemtanúkat keres, akik látták, hogy több biztonsági szolgálathoz köthető férfi bántalmaz egy védtelen embert a szórakozóhely bejárata előtt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!