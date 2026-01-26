Újabb botrány tört ki egy népszerű budapesti szórakozóhelyen

A Symbol Budapest a „nagykorú lett” buli keretében ünnepelte fennállásának tizennyolcadik évfordulóját. A hangulatot sztár DJ-k pörgették, a táncparkett tele volt élettel – egészen hajnal négy óráig, amikor két vendég komoly sérüléseket szenvedett. Egy nő orrcsontja eltört, egy férfi fején mély seb keletkezett, mindketten kórházba kerültek – írta a Blikk.hu.

Súlyos sérüléseket szenvedtek a vendégek a Symbol születésnapi buliján

Fotó: Symbol Facebook-oldala

Rendőrségi nyomozás indult a Symbol születésnapi bulija után

A Blikk forrásai szerint a konfliktus a biztonsági személyzet és a vendégek között robbant ki. Az érintettek, Erika és Zsolt, még aznap feljelentést tettek a rendőrségen.

A III. kerületi rendőrség súlyos testi sértés bűntett gyanúja miatt nyomozást indított ismeretlen tettes ellen. A nyomozás során a hatóság az összes körülményt vizsgálja, és a gyanúsított kihallgatása eddig nem történt meg.

A klub vezetése hangsúlyozza, hogy a vendégek biztonsága mindig elsődleges, jelenleg belső vizsgálat zajlik, a biztonsági protokollokat felülvizsgálják, és az ügy részleteiről csak a nyomozás lezárta után adnak tájékoztatást.

Mielőbbi felépülést kívánunk a sérülteknek

– közölte Bodnár Kornél, a Symbol ügyvezető igazgató.

Nem ez az első eset, hogy brutálisan bántalmazzák a szórakozóhelyek vendégeit. Nemrég számoltunk be róla, hogy a pécsi rendőrség szemtanúkat keres, akik látták, hogy több biztonsági szolgálathoz köthető férfi bántalmaz egy védtelen embert a szórakozóhely bejárata előtt.