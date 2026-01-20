Hírlevél
Két férfi kismotorral hajtott az Alcsi-Holt-Tisza jegére. A vízirendészek szabálysértési feljelentést tettek a 26 éves szolnoki és 23 éves abonyi férfi ellen.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tiszai vízirendészeti rendőrkapitányságalcsi - holt - tiszaszabálysértési feljelentéssegédmotor kerékpárTiszajégszabálysértés

A Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai január 19-én délután az Alcsi-Holt-Tiszán igazoltattak két férfit, akik segédmotoros kerékpárral merészkedtek a jégre. A vízirendészek a jégen tartózkodás szabályainak megsértése miatt szabálysértési feljelentést tettek a 26 éves szolnoki és 23 éves abonyi férfi ellen – számolt be róla a Poilce.hu.

Kismotorral vagánykodtak a Tiszán, szabálysértés lett a vége
Kismotorral vagánykodtak a Tiszán, szabálysértés lett a vége Fotó: Poilce.hu

Nem csak az életüket kockáztatják a szabálysértés elkövetői

A hatóság ismét felhívja a figyelmet, hogy TILOS a szabad vizek jegén tartózkodni:

  • éjszaka és korlátozott látási viszonyok között,
  • járművel, a biztonságos munkavégzés kivételével,
  • kikötők és veszteglőhelyek területén,
  • folyóvizeken és azok mellékágain.
    A szabályok megszegése miatt a rendőr, a közterület-felügyelő, a halászati őr és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv ügyintézője figyelmeztetést alkalmazhat, 6500-tól 65 ezer (ismételt elkövetés esetén 90 ezer) forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki, vagy az elkövető ellen szabálysértési eljárást indíthat, amelyben 200 ezer forintig terjedő pénzbírság is kiszabható.

