szórakozás

Halálos tragédia lett a vontatott szánkózásból Gyergyóremetén

A téli hórengeteg sokakból hozza elő a játékosságot, de a szabályok figyelmen kívül hagyása tragédiához vezethet. Gyergyóremetén egy szánkóbaleset végzetesnek bizonyult, amikor a 44 éves Gyula és egy barátja az úttestre zuhantak.
A hóval borított táj sokakból hozza elő a gyermeki lelkesedést, nemcsak a legkisebbekből. Télen felnőttek tömegei csatolnak korcsolyát vagy ülnek szánkóra, gyakran megfeledkezve arról, hogy a hideg évszak nemcsak élményt, hanem komoly veszélyeket is tartogat. Gyergyóremetén egy ilyen, könnyelműnek induló szórakozás halálos szánkóbalesettel végződött, aminek egy 44 éves férfi lett az áldozata – írta a Borsonline.hu.

Gyula halálos szánkóbalesetét követően a barátai és a család mélyen megrendültek
Fotó: Diószegi Zoltán 

Tragédiával végződött egy gyergyóremetei szánkóbaleset

Január 24-én Gyula baráti társaságával a szánkózás egyik legkockázatosabb formáját választotta. A szánt egy személyautó mögé kötötték, és így vontatták a havas úton. A járművet egy nő vezette, a szánkón hatan utaztak. Egy ideig minden gond nélkül haladtak, majd egy váratlan pillanatban felborult az eszköz. A szánkó megbillent, Gyula és egy 47 éves férfi pedig leestek, és nagy erővel az úttestre zuhantak. A sofőr azonnal fékezett, a helyszínre pedig mentőket hívtak. Sajtóinformációk szerint Gyula állapota már a baleset után kritikus volt, a mentőknek újra kellett éleszteniük. Mindkét sérültet kórházba szállították.

A 47 éves férfi súlyos sérülésekkel túlélte az esetet, Gyula azonban a kórházban belehalt sérüléseibe. A tragédia sokkolta a barátait, akik egyelőre maguk sem tudják pontosan rekonstruálni a történteket. Az biztos, hogy az elhunyt után több gyermek maradt félárván.

A rendőrség azonnal vizsgálatot indított. A sofőrt megszondáztatták, ám a nő nem fogyasztott alkoholt.

A hatóságok tovább elemzik a baleset körülményeit, és ismét hangsúlyozták, hogy a szánkók gépjárművel történő vontatásra nem alkalmasak, az ilyen „szórakozás” pedig könnyen végzetes következményekkel járhat.

Többször beszámoltunk már a téli közlekedés veszélyeiről, azonban tragikus szánkóbaleset eddig nem történt, pedig sokan megkísértették a sorsot. Január elején egy videó is napvilágot látott, amelyen Érd egyik havas főútján egy személyautó mögé kötött szánkó látható, amely a forgalomban sodródik az aszfalton.

 

