Dobjon el mindent, olyat mutatunk, amire biztos nincs felkészülve

A téli időszakban egyre több helyen bukkannak fel az úgynevezett extrém szánkózás különböző, sokszor döbbenetes formái. Van, aki gumit, műanyag lavórt vagy akár raklapot köt egy autó mögé, mások pedig még ennél is tovább mennek: előfordult már olyan eset is, hogy egy szánkózó fiatal villamoshoz kapcsolva húzatta magát a havas úton. Ezekről a veszélyes mutatványokról rendszerint videó is készül. Többen kihívásként vagy viccként tekintenek rájuk, a szakértők viszont arra figyelmeztetnek, hogy ez nem játék. Ezek a manőverek kifejezetten életveszélyesek – hangzott el a TV2 Tények riportjában, amiről a Blikk ebben a cikkében írt. A felvételen az látható, egy fiatal a Budapesten közlekedő, 4-6-os villamos ütközőjén guggolva húzza társát, aki egy műanyag szánkón ül.

Egy szánkózó fiatal húzatta magát a 4-6-os villamossal Budapesten 2026 januárjában

Fotó: TV2 Tények

Úgy tűnik, egyeseknek már a hagyományos szánkózás sem elég izgalmas. A közösségi oldalakon egészen megdöbbentő felvételek terjednek arról, hogyan próbálják extrém módon feldobni a téli „szórakozást”, ráadásul mindezt videóra is veszik.

A vidéki szánkózók is megérnek egy misét

Egy ilyen felvételen debreceni lakóházak között kanyarog egy autó, amely három szánkót húz maga után.

Amikor a sofőr fékezett, a leghátsó szánkó nagy sebességgel egy betonkerítésnek csapódott, majd felborult.

Bár a felvételen nem látszik súlyos sérülés, a jelenet jól mutatja, mennyire kiszámíthatatlan és veszélyes helyzeteket teremt ez a fajta felelőtlen „szórakozás".