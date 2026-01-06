Sokkot kaptak az esztergomiak attól, amit az áruház parkolójában láttak

Vasárnap délután különös jelenetnek lehettek szemtanúi az esztergomi járókelők. A szarvas a város egyik bevásárlóközpontjánál tűnt fel, és teljes nyugalommal sétálgatott az emberek között – írja a Ripost.

Szarvas a plázánál, nem zavartatta magát

A hatalmas, agancsos állat láthatóan nem ijedt meg a forgalomtól, sem a körülötte gyülekező járókelőktől. Többen egészen közelről is lefotózhatták, az állat türelemmel viselte az élénk figyelmet, sőt, kifejezetten nyugodtnak tűnt.

Az esetről látványos képeket osztott meg a Dorog-Esztergom térségének időjárása nevű Facebook-oldal is. Az egyik követőjük fotóján jól látszik, ahogy a szarvas egészen a közeli áruházig merészkedett.

A parkolóban is körbenézett az agancsos

A szarvas nemcsak az üzletek környékén mozgott: körbesétálta az áruházat, majd a parkolóban álló autók között is szétnézett. A jelenlévők közül sokakat inkább lenyűgözött, mintsem megijesztett a látvány.

Felmerül a kérdés: hogyan kerülhetett egy vadon élő állat ilyen nyugalommal a városi környezetbe?

Aggódó és tréfás kommentek lepték el a közösségi oldalt

A Facebookon gyorsan megjelentek az aggódó hozzászólások is. Többen attól féltek, hogy a szarvasnak baja eshet, mások azt remélték, hogy épségben visszatalál természetes élőhelyére.

Akadtak azonban olyan kommentelők is, akik humorral fogták fel a szokatlan jelenetet, és tréfás megjegyzésekkel illették a „bevásárolni induló” állatot.

Már a Télapó sem a régi! Eddig csak ajándékokat felejtett el, de hogy már a szarvast is...

A Mikulásnak rénszarvasai vannak, ez meg gím, de azért poénnak nem rossz

Kereste lakatos manyit meg a kanházyt

Végül továbbállt az erdei vendég

Miközben a járókelők fotózták és figyelték, a szarvas nyugodtan körbejárta a környéket, majd egy idő után egyszerűen továbbállt, és eltűnt a városi környezetből.

A szakemberek szerint az ilyen eseteknél fontos, hogy az emberek ne közelítsék meg az állatot, hiszen a vad ösztönösen, kiszámíthatatlanul reagálhat.

Bár most békésen zajlott a találkozás, a vadon élő állatok városi megjelenése mindig kockázatot jelent – egyetlen váratlan mozdulat is veszélyes helyzetet teremthet.