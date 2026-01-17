Szathmáry Niki édesanyjának fájdalmas szerelme: a gyilkosság hozta össze őket

Niki 1998-ban tűnt el, egy teljesen átlagos reggelen. Édesanyja, Edit még elkísérte az iskolába, megpuszilta, majd elindult dolgozni, abban a hitben, hogy délután újra látják egymást. Szathmáry Niki azonban soha többé nem tért haza, édesanyja élete pedig abban a pillanatban kettétört. A pokoli tragédia ellenére Niki édesanyja váratlan helyről kapott lelki támaszt – számolt be a reményt adó fejleményekről a Ripost.

Emléksétával tisztelegtek a tragikus sorsú kislány, Szathmáry Niki emléke előtt

Szathmáry Niki eltűnése egy anya életét zárta örökre romba

Szathmáry Niki után folytatott, hosszú, évekig tartó nyomozás után három évvel később találták meg a kislány csontjait Gyulán, egy zsákba rejtve, elásva. A DNS-vizsgálat egyértelműen igazolta, hogy a maradványok Nikitől származnak. Edit a ruhákat is felismerte – azokat, amelyekben azon a végzetes reggelen iskolába indultak.

Ekkor vált bizonyossá, hogy nem eltűnésről, hanem gyilkosságról volt szó. Az ügy azóta is a magyar kriminalisztika egyik legnagyobb, megoldatlan rejtélye.

A rendőrség folyosóján kezdődött minden

A kislány eltűnése után Edit nap mint nap járt be a rendőrségre. Válaszokat keresett, kapaszkodót, reményt. Itt ismerkedett meg Jánossal, aki akkor a rendőrségen dolgozott. Nem szerelem volt első látásra, inkább csendes beszélgetések, megnyugtató jelenlét, együtt hallgatás.

Edit később döbbent rá, hogy ha Niki nem tűnik el, ők ketten soha nem találkoznak. Úgy érzi, kislánya hozta össze őket, még ha ez a gondolat egyszerre fájdalmas és vigasztaló is.

A sors egyik legkegyetlenebb fintora, hogy éppen János volt szolgálatban, amikor beérkezett a bejelentés Szathmáry Niki maradványainak megtalálásáról. Tudta mi történt, de nem mondhatta el Editnek. Felettesei azonnal hazaküldték.

Nem sokkal később két rendőr kolléga jelent meg Edit munkahelyén, ők közölték vele a felfoghatatlan hírt. Az édesanya szerint abban a pillanatban megszűnt körülötte a világ, a szavak értelmüket vesztették.

Összesúgások és rosszindulat a gyász mellett

A tragédia után Editnek nemcsak a fájdalommal kellett megküzdenie. Amikor őt és Jánost egy kétéves kislánnyal látták, pletykák kezdtek terjedni. Sokan azt hitték, a saját gyermekük, akit intézetben tartanak.