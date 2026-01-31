Felgyújtotta a testvérét, majd az utolsó szó jogán bocsánatot kért a szatymazi nő – videó

A nő a 2024-ben Szatymazon történt gyújtogatás miatt került bíróság elé, miután szándékosan lángra lobbantotta testvére családi házát. Az odabent tartózkodó férfi végül az ablakon keresztül tudott elmenekülni a tűzhalál elől. Szomszédok szerint az ingatlanban állandóan veszekedések voltak – írta a Tények.hu.

A Szatymazon történt tragikus házgyújtás helyszíne

Fotó: Tények.hu

Egy raklapon ülve nézte végig a pusztító lángokat a szatymazi nő

A tragédia napján a nő a ház előtti udvaron benzint locsolt szét, majd öngyújtóval lángra lobbantotta azt. A tűz gyorsan terjedt, miközben a nő egy raklapon ülve nézte, amint leég az épület. A férfi végül a szúnyogháló eltávolításával, az ablakon keresztül tudott kijutni a lángok közül. A szomszédok arról számoltak be, hogy a házban gyakran hangos veszekedések zajlottak, a nő pedig szinte folyamatosan részeg volt, ami tovább fokozta a feszültséget.

Bocsánatot szeretnék kérni Ferenc, nem akartalak megbántani, se megölni, se rosszat neked, ne haragudj.

A nő az utolsó szó jogán bocsánatot kért testvérétől a bíróságon, a férfi azonban nem fogadta el ezt.

A Szegedi Törvényszék ítélete nyolc év fegyházra és nyolc év közügyektől való eltiltásra szól, a feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül. Mivel az ügyészség fellebbezett az elsőfokú ítélet ellen, a döntés még nem jogerős.

