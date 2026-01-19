Szexet ígért a nő, de végül a mentő vitte el a szarvasi férfit

Ami túl szépnek tűnik, hogy igaz legyen, általában nem az. Ezt hamar megtanulhatta az a férfi, akit 2023 februárjában a szarvasi buszpályaudvaron szólított meg egy dekoratív hölgy. Annak ellenére, hogy az ismeretség viszonylag friss volt, a hölgy egyből szexre invitálta későbbi áldozatát – írta a Beol.hu.

A Szegedi Ítélőtáblán folytatódik tovább a szexuális szolgáltatás kapcsán elkövetett támadás ügye

Fotó: Shutterstock / Illusztráció

Szexígérettel kezdődött, de a bevétel elmaradása miatt vérre ment a történet

Az események úgy kezdődtek, mint bármelyik hétköznapi pillanat. Egy mosoly, egy kedves szó, és az a bizonyos „mi baj lehet belőle” érzés. De ami ártatlannak indult elég hamar szinte tragédiába torkollt. 2023 februárjában a szarvasi buszpályaudvaron egy fiatal nő megszólított egy férfit és szexuális szolgáltatást ajánlott neki. A nyugodt környezet érdekében felajánlotta, hogy saját otthonában fogadja őt. A férfi rábólintott, de az igazság már csak később, a hölgy lakásán derült ki. Összesen 40.000 forintot kért az ígéretes találkozóért, aminek a kifizetését az áldozat megtagadta. Az ellentét hamar vitává eszkalálódott.

A nő a meggyőző érvek helyett elővett egy 30 centi pengehosszúságú kést és legalább kilenc alkalommal megszúrta az eszközzel a férfit.

A támadás közben továbbra is követelte a pénzt. Még a férfi nadrágzsebébe is belenyúlt, de nem tudta megszerezni a jussát.

A sebzett áldozat végül sikeresen kimenekült a házból. Viszont sérülései olyan súlyosak voltak, hogy az életét csak a gyors orvosi beavatkozás mentette meg. A szúrások több mint 8 napon túl gyógyuló, valamint életveszélyes sérüléseket okoztak neki.

A Gyulai Törvényszék a nőt nyereségvágyból elkövetett emberölés kísérlete miatt 10 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte, feltételes szabadlábra pedig nem bocsátható.

Az ítélet első fokon született meg, de az ügy tovább folytatódik a Szegedi Ítélőtáblán másodfokon. Az ügyészség a büntetés súlyosítását indítványozta.

A múlt héten folytatódott a Deák téri késeléses ügy tárgyalása, amelyben a vádlott jelenleg is szabadlábon védekezhet. Az áldozat édesanyja a sajtónak nyilatkozva elmondta: soha nem fog megbocsátani a fia gyilkosának, aki ráadásul vétlen fél volt a dulakodásnál.