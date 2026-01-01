Nagy baj ért egy budapesti családot szilveszter éjjelén

Szilveszterkor tűz keletkezett egy budapesti család XVII. kerületi otthonában, feltehetően utcán tűzijátékozók miatt. A lángok az udvaron álló melléképületben csaptak fel, ahol Bodor Bernadett fejlesztőpedagógus a munkájához szükséges eszközeit tárolta. A tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően a tűz nem terjedt át a főépületre, a szomszédok pedig segítettek abban, hogy az autójukban ne keletkezzen kár, de a melléképületben tárolt játékok és eszközök megsemmisültek a tűzben.

Szilveszteri tűzijátékozók miatt érhetett nagy baj egy budapesti családot

Fotó: Cottonbro Studio/Pexels

Anyukám hallotta, hogy tűzijátékoznak és azt, mintha az udvarban is robbant volna valami, aztán a kutya is ugatni kezdett. Nem sokkal később már lángokban állt a melléképület, de a házunk melletti fenyőkre is átterjedt a tűz"

– idézte fel a Blikknek Bodor Bernadett, aki 20 órakor ért haza december 31-én. Kétségbeesett édesanyja akkor már az utcán állt a kutyával a kezében, és a szomszédok is mellette voltak, miközben három tűzoltóautó próbálta megfékezni a lángokat.

Fejlesztésre szoruló gyerekek vannak a szilveszteri tűz károsultjai között

A 28 éves nő több helyen is dolgozik gyógypedagógusként: egy kerületi óvodában, egy iskolában, és egy pszichológiai fejlesztőközpontban is. A tűzben érintett melléképületet idén korszerűsítették, irodát alakítottak ki benne, ahol a szakember a munkájához nélkülözhetetlen eszközöket tartotta: a teljes fejlesztőjáték-készletet, társasjátékokat, és más foglalkozási eszközöket is. Emellett raktárként is funkcionált, kézműves alapanyagok, különböző kellékek és több bútordarab is volt az épületben, amelynek teraszán kerti felszereléseket, a padlásán pedig sok-sok könyvet tartottak. Ezek most mind a tűz martalékává váltak, csakúgy, mint a tetején lévő napelemek.

A szomszédoknak és a tűzoltóknak is köszönettel tartozunk a gyors segítségért. Nélkülük az egész ház leégett volna. Ráadásul volt még egy autó is az udvarban, amit nyolcan vonszoltak odébb az égő garázs elől. A Wartburgot már azért hagyták ott, mert egy méterre sem volt a tűztől. De mi kell még ahhoz, hogy mindenki belássa, a tűzijáték nem a családi házak közé való? Hány kutya kell, hogy elszökjön ijedtében, hány tűzeset kell még, mire betiltják, hogy felelőtlenül lövöldözzön mindenki? Ki vállalja ilyenkor a felelősséget ezért?"

– tette fel a kérdéseket a fiatal nő, akihez a rendőrök is becsengettek az eset után. A tűz pontos okát még vizsgálják a szakemberek.