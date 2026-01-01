Nemcsak a meggyikolt nyugdíjashoz tört be a szatmárcsekei rém

Sokkoló erőszak váltotta fel az ünnepi hangulatot Szatmárcsekén, ahol egy amasz védtelen szépkorúakra támadt rá az év első hajnalán. A brutális bűncselekmény-sorozat során egy idős asszony életét is kioltotta a támadó, így a településen gyásszal és döbbenettel zárult az idei szilveszter – írta a Szon.hu.

Szilveszter hajnalán idősekre támadt egy kamasz

Fotó: Police.hu

A 17 éves, szatmárcsekei gyerek a gyilkosság után átszaladt áldozata szomszédjához és azt kérte, azonnal hívja a rendőröket. Eközben egyre csak azt hajtogatta, hogy megölt valakit. A brutális bűntett után az asszony szomszédja telefonált és az áldozat házához szaladt, akkor már az ablakokon kicsapó lángok jelezték a tragédiát. A rendőröknek a helyszínen dolgozó tűzoltók megerősítették:

a lángok között megtalálták a nyugdíjas holttestét.

Nem ő volt az első áldozata szilveszterkor

A TV2 Tények legfrissebb értesülései szerint bódult állapotban,

vélhetően kábítószer hatása alatt követte el szörnyű tettét a 17 éves, szatmárcsekei fiatal.

A fiú hajnali három körül a barátnőjével az oldalán rabolni indult: elsőként egy idős férfihez tört be, akitől tízezer forintot követelt, de a nyugdíjas egy vasvillával elkergette.

Ezután vette célba későbbi áldozatát, egy mozgáskorlátozott asszonyt, akinek esélye sem volt a védekezésre. A kamasz brutálisan megverte és kirabolta a beteg asszonyt, majd miután megfojtotta, rágyújtotta az ágyat, amelyben feküdt. Az áldozat fia sokkos állapotban, megtörten nyilatkozott a tragédiáról, elcsukló hangon idézte fel édesanyja utolsó, borzalmas perceit.

Felgyújtotta áldozata alatt az ágyat

Fotó: Tények

Szomszédba sietett szörnyű tette után

A falubelieket teljesen letaglózta az eset, hiszen a feltételezett gyilkost alapvetően jóravaló fiúnak, szüleit pedig csendes, békés embereknek ismerték, akik soha nem keresték a bajt. A kamaszt a helyszínen őrizetbe vették, majd a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság gyanúsítottként hallgatták ki emberölés miatt. A brutális bűncselekmény körülményeit vizsgálják. Igazságügyi szakértőket is bevontak az eljárásba a részletek feltárása érdekében. Mivel a gyanúsított fiatalkorú, ha bűnösnek találják, akár 15 évet is a rácsok mögött tölthet.