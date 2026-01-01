Gyilkosság történt szilveszterkor Szatmárcsekén

Megdöbbentő kegyetlenséggel kezdődött a 2026-as esztendő Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, miután egy 17 éves fiatal kioltotta egy idős asszony életét. A brutális bűncselekmény alig pár órával azután történt, hogy a környéken véget ért a szilveszter, gyászba borítva a település újévi reggelét – írta a Szon.hu.

Gyilkosság szilveszter hajnalban, tinédzser végzett az idős asszonnyal Fotó: Illusztráció / MW-archív

Szilveszteri gyilkosság

A kamaszfiú a gyilkoss után a házat is felgyújtotta. Bár a lángok láttán elsőre sokan gondolhatták, hogy végzetes baleset történt, a vármegyei rendőr-főkapitányság hamar megállapította, hogy nem baleset volt, és minősített emberölés miatt indított eljárást a brutális támadó ellen.

Miközben Szatmárcsekén egy szándékos és kegyetlen bűncselekmény helyszínén dolgoztak a hatóságok, az ország más pontjain a tűzoltóknak a felelőtlen szórakozásból eredő tüzekkel és szokatlan állatmentésekkel kellett megküzdeniük az év első napján.